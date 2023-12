Lutto nello sport italiano, Paola stroncata da un infarto. La donna, molto conosciuta nel contesto sportivo nazionale, è stata vittima di un’improvvisa crisi cardiaca nel sonno. L’insegnante e allenatrice, 61 anni, era molto amata per la sua dedizione allo sport e all’insegnamento. Molti erano a conoscenza tuttavia, della sua malformazione cardiaca. Enorme il dolore di colleghi e atlete che in queste ore stanno ricordando la donna sui social e non solo.

Nata e cresciuta a Bagnacavallo, Paola ha sempre dimostrato una passione particolare per il mondo della pallavolo, stringendo amicizie preziose con atlete di calibro come Daniela Gattelli e Rossana Pasi. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto palpabile nell’ambiente sportivo. Nonostante la sua statura minuta, la donna si è guadagnata rispetto e ammirazione per la sua abilità nel formare giovani talenti.





Ha contribuito all’evoluzione del gioco, partecipando attivamente a eventi e organizzando incontri per condividere la storia della pallavolo con le nuove generazioni. Parliamo chiaramente di Paola Bolognesi, figura di spicco nel mondo della pallavolo. La sua passione per questo sport non conosceva confini, come dimostrato dai recenti viaggi per seguire gli allenamenti di allenatori di rilievo come Mazzanti e Bonitta.

Paola Bolognesi, sempre attenta allo studio e al perfezionamento tecnico, aveva un approccio unico al suo lavoro, come testimonia l’affetto con cui si rivolgeva ai giovani atleti. Organizzava spesso eventi e in uno di questi, raccogliendo tantissimi palloni, strumenti essenziali del suo mestiere, ha esclamato: “È tutto qui! È tutto qui!”.

La Bolognesi lascia il suo anziano padre, al quale si dedicava con amore e il marito. Il funerale, inizialmente programmato per oggi, è stato rinviato su indicazione della Procura, che ha ordinato un’autopsia per chiarire le circostanze della sua improvvisa scomparsa. La comunità sportiva piange la perdita di una figura tanto stimata e apprezzata. “Addio, Paola”, scrivono in molti sui social.

