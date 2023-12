“Ha avuto un infarto in campo”. Dramma nel calcio: il difensore crolla per un attacco cardiaco durante il match. Immediato l’intervento dei paramedici e dei medici presenti in campo, essendo una partita della massima categoria. Poco dopo è la stessa società che dichiara: “Il nostro staff medico ha confermato che il capitano ha avuto un arresto cardiaco in campo, ma era già reattivo quando è stato portato via in barella. È stato trasferito in ospedale, dove possiamo rassicurare i tifosi che è stabile e attualmente sottoposto a ulteriori esami con la famiglia al suo capezzale”.

È successo tutto al 58° minuto della partita, che è stata poi abbandonata. Parliamo del capitano del Luton Tom Lockyer. Il manager del Luton, Rob Edwards, è corso immediatamente sul campo del Vitality Stadium per allontanare i suoi giocatori da Lockyer e permettere al personale medico e paramedico di somministrare le cure. Un comunicato del Luton ha poi fornito ulteriori dettagli sull’incidente.





“Ha avuto un infarto in campo”. Dramma nel calcio

Si legge: “Ha ricevuto ulteriori cure all’interno dello stadio, per le quali ringraziamo ancora una volta le squadre mediche di entrambe le parti. Vorremmo ringraziare tutti per il sostegno, la preoccupazione e i messaggi affettuosi per Locks“. In un comunicato precedente, il Luton ha ringraziato lo staff e i tifosi del Bournemouth e ha spiegato perché la squadra ha comprensibilmente ritenuto di non poter continuare la partita.

La partita di calcio del Campionato inglese tra Luton Town e Bournemouth è stata sospesa dopo che il giocatore gallese Tom Lockyer è crollato in campo per una miocardite. Il giovane uomo è stato trasportato in ospedale d’urgenza in pericolo di morte. pic.twitter.com/IeC9dX7tzE — Adriano Valente (@Adriano72197026) December 17, 2023

Poi dicono: “Tutti noi speriamo e preghiamo per il nostro leader e capitano Tom Lockyer, che fortunatamente sta reagendo ed è stato portato in ospedale. Al momento non conosciamo l’entità dell’accaduto e le prossime mosse, ma ringraziamo il Bournemouth e lo staff medico di entrambe le squadre per l’immediata risposta, che è stata assolutamente straordinaria”.

Kabore praying for Luton's captain Tom Lockyer just after he collapses on the pitch 💗 pic.twitter.com/fCKQP7bOKy — Rohaan (@kdb_role) December 17, 2023

E ancora: “Ci dispiace per tutti i tifosi presenti che i giocatori di entrambe le squadre non siano stati in grado di continuare la partita dopo aver visto il loro amato compagno di squadra e amico portato via in quel modo, e lo staff non ha potuto continuare a gestire la partita in tali circostanze avendo dovuto affrontare la situazione”. La Premier League ha poi confermato l’abbandono della partita, aggiungendo in un comunicato che: “I nostri pensieri sono rivolti a Tom Lockyer e a tutti i giocatori coinvolti nella partita di oggi”.

