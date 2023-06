È rimasto coinvolto in un terribile incidente il giovane calciatore del Livorno; diciotto anni, di ruolo attaccante, le sue condizioni sarebbero disperate. Nelle ultime ore sta circolando la notizia secondo la quale il ragazzo (fonte il Messaggero) sarebbe cerebralmente morto. Ancora da chiarire la dinamica. A quanto si apprende e riporta il quotidiano Fanpage.it: “I due ragazzi avevano trascorso la serata in discoteca e, praticamente all’alba di ieri, erano saliti in scooter, probabilmente in direzione di Rosignano, dove abitavano”.

“Lo scontro è avvenuto intorno alle 5.30 sulla Variante Aurelia – tra Donoratico e San Vincenzo, nel territorio comunale di Castagneto Carducci (Livorno): una Ford Focus avrebbero tamponato il motorino. I due sono finiti prima contro il lunotto anteriore della macchina. Poi sbalzati sull’asfalto – dove non ci sono segni di frenata – a distanza di metri”.





Incidente per il calciatore del Livorno Anwar Megbli: gravissimo

Le condizioni dei due ragazzi sono apparse immediatamente disperate. La situazione più grave è quella di Anwar Megbli che, in condizioni disperate, viene immediatamente trasportato a Cisanello con l’elisoccorso. La notizia si è immediatamente diffusa, nelle ore scorse è arrivato anche il commento del Livorno calcio.

Racconta il : “Lo presi dal Cecina per portarlo alla Pro Livorno Sorgenti. Nella juniores del Livorno. Ha anche debuttato, in panchina, nella prima squadra. Pensi che pochi giorni fa mi aveva chiamato per dirmi se poteva avere la maglia numero 30. Quella che gli era stata data quando era in panchina col Livorno”.

E ancora: “Il pallone è stato la sua passione fin da quando era piccolino e per certi versi anche la sua salvezza. In campo l’ho sempre visto come il bimbo più felice del mondo”. Il bimbo dal sinistro d’oro. Sabato sera la squadra era a Chioma a festeggiare un compleanno.