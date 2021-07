Immensa Federica Pellegrini: nessuna nuotatrice è mai arrivata a tanto. Lei sì, è entrata nella storia e lo ha fatto a Tokyo 2020: “Non era l’obiettivo minimo, questo era il mio vero obiettivo per questa Olimpiade – ha detto super Fede Pellegrini in lacrime, ai microfoni della Rai – Era un obiettivo difficile perché il livello si è alzato molto”.

E poi, dopo la storica impresa: “Ringrazio il mio meraviglioso staff che mi ha seguito in questi due anni. Era sicuramente questo – ha ripetuto più volte – l’obiettivo di questa Olimpiade”. “Sono strafelice – ha aggiunto – È tutto molto bello. E ora solo divertimento per il mio ultimo 200 stile”, ha concluso Federica Pellegrini che alle Olimpiadi di Tokyo 2020 si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo.

Federica Pellegrini, quinta finale olimpica a Tokyo 2020

Federica Pellegrini ha concluso al terzo posto la seconda semifinale dei 200 stile libero ai Giochi di Tokyo 2020 con il crono di 1’56«44 alle spalle della statunitense Katheleen Ledecky (1’55»34) e della ceca Seemanova (1’56«14). È arrivata così la finale dei suoi 200 stile libero, la quinta finale olimpica nella stessa disciplina, record mai raggiunto prima da una donna ed eguagliato quello di Michael Phelps nei 200 farfalla.





Nelle precedenti finali olimpiche Federica Pellegrini era arrivata seconda ad Atene 2004, quindi l’oro di Pechino 2008, quinta a Londra 2012 e quarta a Rio 2016. Veneta, 32 anni, la ‘Divina’ allenata da Matteo Giunta è primatista mondiale dal 2009 con il crono di 1’52«98. La finale è in programma mercoledì 28 luglio alle ore 10,41 locali (le 3,41 in Italia).

Sul suo profilo Instagram, lo stesso dove all’arrivo a Tokyo aveva commentato con ironia “l’accoglienza” avvenuta con un test anti-doping a sorpresa, Federica Pellegrini ha condiviso la foto di lei in lacrime dopo la gara e scritto sotto “We didi t again”. Sotto al post una quantità incalcolabile di like e messaggi. Tra i tantissimi, anche quelli di Alessandro Cattelan, Lorenzo Jovanotti, Joe Bastianich.