“Ecco cosa riesce a fare adesso”. Michael Schumacher, la rivelazione a dieci anni dal terribile incidente sciistico che ha cambiato la sua vita. L’ex pilota di Formula 1, dopo quel tragico momento, le informazioni sulle sue condizioni di salute rimangono scarse e riservate. Tuttavia, recentemente, Johnny Herbert, ex compagno di squadra di Schumacher, ha offerto qualche dettaglio sulla situazione attuale del campione tedesco.

Herbert, che ha condiviso due stagioni in Benetton con Schumacher nel 1994 e nel 1995, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista con il sito di informazione sportiva britannico BettingSites. Ha rivelato che Schumacher, ora 55enne, viene assistito quotidianamente dalla moglie Corinna, dai figli Gina-Maria e Mick, e da un team di circa quindici professionisti, tra medici, infermieri e massaggiatori. Herbert ha condiviso che gli è stato detto che Schumacher è in grado di sedersi a tavola per i pasti.





Tuttavia, ha sottolineato che non può confermare la veridicità di queste informazioni e non vuole dare false speranze. Herbert ha ipotizzato che Schumacher potrebbe essere nelle stesse condizioni in cui si trovava dopo le due operazioni chirurgiche che ha subito a seguito dell’incidente. Oltre alla famiglia, un ristretto gruppo di persone ha il permesso di visitare Schumacher. Tra questi ci sono Jean Todt, Luca Badoer, Sabine Kehm, Ross Brawn e Gerhard Berger, tutti legati a Schumacher attraverso la Formula 1.

La moglie di Schumacher, Corinna, ha sempre mantenuto un rigido controllo sulla privacy del marito, e coloro che lo visitano rispettano questo desiderio. Il figlio di Schumacher, Mick, ha recentemente riflettuto sul decennale dell’incidente del padre, affermando che ha imparato ad apprezzare le bellezze che rimangono nella vita.

Mick, che ora è un pilota di Formula 1, ha ammesso che sente la mancanza dei consigli e dei sorrisi di suo padre. Nonostante le rivelazioni di Herbert, il quadro generale delle condizioni di salute di Schumacher rimane incerto. La famiglia ha mantenuto un riserbo massimo sulla sua situazione, e le informazioni disponibili sono limitate. Quello che è certo è che Schumacher continua a essere amato e sostenuto da familiari, amici e fan in tutto il mondo.

