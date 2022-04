Lutto nel mondo del calcio: è morto il figlio di Cristiano Ronaldo. Una tragica notizia, annunciata dallo stesso calciatore su Instagram. Si tratta del bimbo che la moglie Georgina portava in grembo. La bellissima showgirl aspettava due gemelli: la piccola è nata senza complicazioni ma purtroppo il maschietto non ce l’ha fatta. Queste le parole del comunicato stampa congiunto: “È con la più profonda tristezza che annunciamo la morte del nostro bambino”.

“È il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicità. Vorremmo ringraziare i medici e gli infermieri per tutte le cure e il supporto forniti. Siamo devastati e chiediamo privacy in questo momento molto difficile. Piccolo nostro, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre”. Poco sotto la firma: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez.





Cristiano Ronaldo, morto il figlio: era uno dei due gemellini di Georgina

Per chi non lo sapesse, CR7 ha 4 figli: Cristiano Jr (nato nel 2010), Eva e Mateo (gemelli nel giugno 2017, avuti da una madre surrogata) e Alana Martina, partorita invece da Georgina nel novembre 2017. I due gemellini sarebbero stati i protagonisti assoluti di questo 2022 e nessuno avrebbe potuto mai immaginare una così brutta notizia.

Immancabili i messaggi di cordoglio da tutto il mondo del calcio. Una volta appreso il dramma di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, sono piovuti messaggi di affetto. Marcus Rashford, compagno di squadra nei Red Devils: “Pensieri e preghiere sono per te, fratello mio”.

Il profilo Twitter dello United: “Il tuo dolore è il nostro dolore”. “Il vostro angelo adesso è tra le braccia di papà”, ha scritto Katia, sorella di CR7, riferendosi a José dos Santos Aveiro, morto di cirrosi epatica nel 2005 quando il campione aveva solo vent’anni. Una notizia che di certo i fan di Cristiano Ronaldo non avrebbero mai voluto sentire.

