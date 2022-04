Dolore immenso per la conduttrice televisiva Eleonora Daniele, che attraverso i suoi canali social ha manifestato tutta la sofferenza per un lutto che l’ha colpita nelle ultime ore. Purtroppo questa grave perdita non ha sconvolto solamente lei, ma tutti gli italiani e non solo. Da parte sua sono giunte però parole davvero molto belle e sentite, arrivate dal profondo del suo cuore. E i suoi follower di Instagram non hanno potuto fare altro che accodarsi al suo commosso pensiero.

Alcune settimane fa invece Eleonora Daniele ha rilasciato un’intervista. “Essere mamma mi ha fatto diventare più bella e delicata”, sono le sue parole sul nuovo numero di ‘Gente’, dove ha conquistato la copertina insieme alla figlia Carlotta, che il 25 anni compirà appena 2 anni. “Mi ha resa più donna, mi ha fatto diventare più bella, in senso lato, intendo. La bellezza è la proiezione di ciò che senti dentro, è una luminosità che si percepisce allo sguardo e che arriva dallo spirito”.





Eleonora Daniele in lutto per la morte di Catherine Spaak

Attraverso dunque Instagram, Eleonora Daniele ha salutato così una persona che le rimarrà per sempre nella sua mente e nel suo cuore: “Ogni volta che trattavo una storia di disabilità o di emarginazione mi chiamavi per offrire il tuo aiuto e la tua vicinanza, sempre con grande discrezione, eri una donna con un cuore immenso e una classe innata. Sono sconvolta per averti perso così senza averti potuto salutare. Mi mancherà la tua dolcezza, le tue idee, la tua forza, il tuo carattere, la tua estrema sincerità”.

Eleonora Daniele ha detto così addio ad una grande attrice e conduttrice, Catherine Spaak, deceduta nelle scorse ore a 77 anni dopo una lunga malattia. E proprio nella trasmissione ‘Storie Italiane’ era tornata a farsi vedere, in seguito all’emorragia cerebrale avuta due anni fa. Sotto il post della presentatrice, da sottolineare anche i cuori pubblicati da Alberto Matano e Maria Grazia Cucinotta, nonché il messaggio di Lucia Bramieri: “Una grande donna con una classe innata. Una grande signora”.

atherine Spaak è stata al servizio di figure straordinarie, infatti ha avuto l’onore e l’onere di lavorare con registi famosissimi come Mario Monicelli, Dino Risi, Luciano Salce, Luigi Comencini, Nanni Loy e Paolo Virzì. Alcuni dei suoi film di maggiore successo sono stati ‘L’armata Brancaleone’, ‘La bugiarda’, ‘I più grandi di tutti’, ‘La voglia matta’, ‘Il sorpasso’ e ‘Made in Italy’.

