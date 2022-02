Sanremo 2022, la prima serata è andata. Ed è andata alla grandissima per Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival per il terzo anno consecutivo. Ha superato se stesso martedì 1 febbraio dal punto di vista degli ascolti. L’esordio fa volare lo share al 54.7%, raccogliendo 10.9 milioni di spettatori dalle ore 21:23 alle 1:12.

Nel dettaglio, la prima parte, dalle 21:23 alle 23:38, ha interessato 13.805.000 utenti (54.5%), mentre la seconda parte, dalle 23:43 alle 1:12, ha tenuto incollate allo schermo 6.412.000 persone (55.42%). Sanremo Start, in onda dalle 20:51 alle 21:19, ha invece convinto 12.234.000 spettatori (44.1%).

Amadeus commosso e incredulo in conferenza stampa

Grossa soddisfazione per i risultati raggiunti, che tra l’altro rappresentato la miglior partenza del duo Amadeus-Fiorello sul palco dell’Ariston. Ma la conferenza stampa a poche ore dalla seconda serata si è aperta con un annuncio tristissimo: la morte di Monica Vitti. Il direttore di Rai Uno Stefano Coletta l’ha reso noto durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo, riprendendo un tweet di Walter Veltroni.





L’ex sindaco di Roma, infatti, solo pochi minuti prima aveva scritto: “Roberto Russo, il suo compagno di questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con grande dolore, affetto, rimpianto”. ”Purtroppo abbiamo perso un’icona del nostro cinema, è morta Monica Vitti”, ha detto il vicedirettore della comunicazione Rai Stefano Marroni, tra lo sbigottimento di Amadeus e tutti i giornalisti.

Per Monica Vitti tutti in piedi e un lungo applauso, mentre Amadeus è parso commosso e incredulo dopo la notizia. “Non c’è dubbio che stasera faremo un omaggio a Monica Vitti, anche se la scaletta è già pronta – ha promesso il conduttore di Sanremo 2022 – A volte basta una vera emozione, non per forza un numero di spettacolo. Un gesto, una parola, un applauso, uno sguardo sincero va molto più in là di un numero confezionato.