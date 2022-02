È morta Monica Vitti, l’Italia e il cinema perdono una delle figure più belle

Lutto nel cinema, Monica Vitti chiude per sempre i suoi occhi. L’attrice muore a 90, ad annunciarlo Walter Veltroni una volta appreso il decesso da parte dello storico compagno dell’attrice, Roberto Russo. Monica Vitti, come è noto, soffriva da molti anni di una terribile malattia, e in più occasioni è stato proprio Roberto Russo a parlare delle condizioni di salute della donna amata.

“Roberto Russo, il suo compagno di questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con grande dolore, affetto, rimpianto”, ha annunciato con dolore Walter Veltroni sui social. Monica Vitti, originaria di Roma, classe 1931, icona del cinema italiano, aveva compiuto da qualche mese 90 anni.

Monica Vitti è stata colpita dalla malattia tipo Alzheimer che, come affermato dal compagno stesso durante l’intervista rilasciata per Il Corriere della Sera, “sbriciola la memoria”. Ma Roberto Russo in più occasioni ha voluto informare i fan sulle condizioni di salute della compagna, aggiungendo anche alcuni dettagli.





“Non è vero che si trova in una clinica svizzera, è con me a Roma”, aveva affermato in seguito alle voci messe in circolo sul presunto ricovero. Poi ha aggiunto: “Ci parliamo con gli occhi. Ha una malattia tipo Alzheimer”. Sono circa 20 gli anni in cui Monica Vitti era stata costretta di ritirarsi dalla scena.

La causa è da ricondurre alle sue condizioni di salute, sempre chiarite per bocca del marito. Correva l’anno 2018 quando Roberto, durante una conferenza stampa, ha deciso di rompere il silenzio in merito alla situazione delicata della compagna.