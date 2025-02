Papa Francesco: come sta ora. Il bollettino ufficiale

Il bollettino ufficiale della Santa Sede, divulgato dai principali media e telegiornali, ha comunicato che le condizioni cliniche del pontefice continuano a suscitare preoccupazione, pur non registrando episodi di crisi respiratoria. Nel documento, si evidenzia come la salute del Santo Padre venga continuamente monitorata dall’equipe medica. Come riportato nel comunicato, una fonte interna ha sottolineato:





Un operatore, citato nel documento, ha osservato: “la situazione resta sotto stretto controllo, ma non si sono verificati peggioramenti in campo respiratorio. Tuttavia, persistono la piastrinopenia e i primi segnali di insufficienza renale, che al momento restano sotto controllo.” Il bollettino sottolinea come il costante monitoraggio medico sia fondamentale per mantenere aggiornati fedeli e cittadini sulle condizioni del Santo Padre.