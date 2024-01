Il mondo della televisione è in lutto per la scomparsa del celebre attore. È morto all’età di 80 anni David Soul, pseudonimo di David Richard Solberg. L’artista era molto noto al grande pubblico per aver interpretato il sergente Ken “Hutch” Hutchinson al fianco di Paul Michael Glaser, David Michael Starsky nella serie poliziesca “Starsky & Hutch”, tra il 1975 e il 1979.

A dare il triste annuncio è stata la moglie di David Soul, Helen Snell, a SkyNews.

Al momento non ci sono altri dettagli sul decesso. David era nato a Chicago il 28 agosto 1943 ed era di origini norvegesi. Aveva iniziato la sua carriera artistica alla fine degli anni ‘60. Il successo era arrivato proprio grazie alla serie Starsky & Hutch, trasmessa praticamente in tutto il mondo.

La carriera di David Soul e lo stop dopo il successo

Negli anni ‘80, una volta finita la serie, la sua carriera si arrestò anche a causa dei suoi problemi di alcolismo. Superato il problema anche grazie ad una lunga terapia nel decennio successivo David cambiò vita trasferendosi a Londra, dove lavorò come attore nei teatri del West End.

In carriera David Soul ha preso parte ad oltre 20 film ed ha partecipato a tantissime serie televisive. È comparso, ad esempio, nello sceneggiato televisivo italiano in quattro episodi “Il segreto del Sahara”. David è stato anche un cantante di successo ed ha inciso cinque album. Tra le sue canzoni più celebri, scritte alla fine degli anni ‘70, ricordiamo Don’t Give Up On Us e Silver Lady.

Nel settembre del 2004 divenne cittadino britannico, pur mantenendo la cittadinanza americana. Ha recitato anche in diversi musical, come A Chorus Line e Mack and Mabel con Janie Dee. Nel 2004 ha svolto una piccola parte, un cameo, nel finale del film Starsky & Hutch, al fianco di Paul Michael Glaser.

