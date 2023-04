Matrimonio a Prima Vista, che fine hanno fatto Irene e Matteo? Nell’edizione numero 7 del programma di Real Time sono stati l’unica coppia a decidere di restare sposati al termine dell’esperimento. E così in tanti nel frattempo si sono chiesti come andassero le cose tra loro una volta usciti dal programma. Irene Pignieri ha 32 anni, è originaria di Napoli ma vive e lavora a Milano. Matteo Riva, invece, è un consulente di banca di 29 anni. Secondo gli esperti dello show il loro grado di affinità era del 93%.

Sono già trascorsi diversi mesi da quando Matteo e Irene si sono conosciuti. Hanno poi passato un mese insieme da sposati, ma subito dopo lui ha avuto una crisi: “Subito dopo il programma ho avuto un momento di crisi, perché mi sono reso conto che ero sposato. Devo dire che Irene mi ha aiutato a superarla, ha capito che c’era qualcosa che non andava”. La vicinanza e la comprensione di Irene sono stati decisivi: e ora come sta la coppia?

Come stanno oggi Irene e Matteo di Matrimonio a prima vista 7

A quasi un anno di distanza Matteo Riva e Irene Pignieri hanno dato notizie sul loro matrimonio. Ebbene, i due stanno ancora insieme! Dopo la crisi iniziale la loro storia è proseguita sempre meglio. I due hanno viaggiato tanto e rafforzato il loro legame. Di fronte agli esperti nella puntata “E poi…” di Matrimonio a Primva Vista lei ha ammesso: “Stiamo ancora insieme” con un gran sorriso.

Inoltre Matteo ha postato una serie di foto in cui si mostra felice con Irene durante una vacanza in Corsica: “Abbiamo viaggiato tanto in questi mesi. Tanti treni per andarla a trovare e per coltivare la nostra relazione. Poi siamo stati in montagna da mia madre”. Grande gioia per tutti i telespettatori che si sono affezionati alla coppia per il modo molto genuino e dolce con cui si sono messi in gioco durante il programma.

Non sono mancati i momenti di difficoltà, ma con la voglia di amare e lasciarsi amare, tanta pazienza e rispetto reciproco Irene e Matteo sono riusciti a mantenere viva quella scintilla scoccata proprio a Matrimonio a Prima Vista. Dunque, a differenza delle altre coppie, i due sono ancora sposati. Al momento il problema della distanza è solo qualcosa da affrontare insieme, una difficoltà che sono stati bravi a trasformare in opportunità di crescita e maturazione.

