Matrimonio a prima vista 10 sta per concludersi. La settima puntata andrà in onda su Real Time mercoledì 12 aprile 2023 alle 21.20 ma le anticipazioni sono già uscite. Come riporta il sito di Novella 2000, nel precedente appuntamento le coppie di questa edizione hanno iniziato la convivenza ma non per tutti va alla grande.

Nel settimo episodio di Matrimonio a prima vista 10 ci sarà una reunion delle coppie ma soltanto Irene e Matteo si presenteranno all’incontro come davvero marito e moglie. E ci sarà dell’imbarazzo di fronte agli altri che al contrario loro hanno dei problemi a gestire il loro matrimonio.

Leggi anche: Fiocco rosa a Matrimonio a prima vista! La sposa, presto mamma, esplode di felicità





Matrimonio a prima vista 10, la scoperta su una sposa

Mariti e mogli si confronteranno separati ed è proprio durante quella conversazioni che viene fuori che qualcuno di loro sembra mentire non solo al partner, ma anche alla redazione. Lo spoiler riguarda la coppia formata da Giulia e Mattia.

A Mattia Giulia dirà che è stata bene nel weekend e anche che si sta impegnando in questa esperienza ma alle spose confiderà tutt’altro. Convinta di non essere ripresa dalle telecamere, la protagonista di Matrimonio a prima vista 10 ammetterà che Mattia non le piace e che è per questo che non riesce ad avere un approccio fisico con lui.

Le anticipazioni della settima puntata di Matrimonio a prima vista 10 si concludono con il mattino successivo alla reunion, con Giulia e Mattia che litigheranno dividendosi per sempre. Per vedere la puntata in questione, come detto, bisognerà aspettare mercoledì sera.