Fiocco rosa a Matrimonio a prima vista e dopo la notizia della gravidanza quella del sesso: Martina Pedaletti e Francesco Muzzi aspettano una femminuccia. La coppia nata in tv, nel corso dell’esperimento sociale che porta due single a sposarsi senza aver conosciuto il proprio partner, avevano annunciato lo scorso 17 ottobre la dolce attesa.

Dopo il matrimonio al buio a Matrimonio a prima vista 3 e il rinnovo delle promesse nuziali a settembre 2021, è arrivato l’annuncio più bello con un post. Post originale: nella prima foto il marito posa con una maglietta blu indosso e un finto pancione ricreato con un pallone, decorato con un romantico fiocco bianco e stringe fra le mani l’ecografia del bebè in arrivo mentre lei gli bacia teneramente il ventre.

Martina Pedaletti di Matrimonio a prima vista, fiocco rosa in arrivo

“Il meglio deve ancora venire”, la didascalia di Martina Pedaletti sotto al post che contiene anche altri scatti dove mostra il pancino all’epoca di 14 settimane. Già conosceva il sesso del bebè, ma solo oggi ha svelato di aspettare una femminuccia. Sempre su Instagram.

Come va di moda ora soprattutto tra i vip, anche i due sposi di Matrimonio a prima vista hanno organizzato il cosiddetto gender reveal party, la festa con amici e parenti tipicamente americana per sapere se la cicogna porterà un bambino o una bambina. E tra dolcetti, allestimenti a tema e palloncini celesti e rosa il fatidico momento in cui viene reso noto il sesso.

Sul finire del video, il futuro papà ha aperto una bomboletta spray e una “pioggia di rosa” ha colpito gli invitati. Felicità incontenibile, soprattutto per Martina Pedaletti, che non è riuscita a trattenere le lacrime: “Una gioia che a parole non si può spiegare…un emozione fortissima….tutte le persone care con noi,io e te una giornata indimenticabile…il mio cuore esplode di felicità……notare i cori da stadio”.