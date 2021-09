È l’unica coppia sopravvissuta a ‘Matrimonio a prima vista’, l’unica che una volta uscita dal programma non ha perso la bussola del proprio amore. E così, un anno dopo l’avventura in tv, hanno deciso di rinnovare le rispettive promesse matrimoniali. Per farlo hanno scelto il mare, la spiaggia e un sabato settembre con qualche nuvola grigia in cielo ma tanta allegria. Una cerimonia veloce, tutta raccolta nei 30 minuti di video postati sui social, che mostra l’emozione di sposi e presenti.



Tra tutte le coppie di Matrimonio a prima vista, la loro, del resto, è stata quella che ha fatto più battere il cuore ai telespettatori a casa. Eppure nella loro storia non erano mancate le difficoltà, ma non si sono mai arresi e hanno provato fino all’ultimo a trovare il modo di andare d’accordo e. “Ormai sei la mia spalla, un amico, un consigliere, il saggio e sei anche un gran rompi palle. Sto scontando tutto quello che hai passato tu…ma l’amore è anche questo!!”.



Così scriveva poco tempo fa Martina Pedaletti a Francesco Muzzi. Lei, la bartender romana, aveva scritto una bellissima dedica al suo compagno: “Sei andato avanti e ci hai creduto per tutti e due, questo è stato il gesto d’amore più grande che avessi mai ricevuto. E grazie a questo oggi siamo qui”. Francesco e Martina ad oggi rappresentato l’unica coppia ancora in piedi di Matrimonio a prima vista.







Prima di loro anche Stefano Protaggi e Francesca Musci, volti dell’edizione 2016, decisero di proseguire la relazione e anche loro, a un anno dalla fine del programma, si sposarono di nuovo. A distanza di quattro anni, però, a sorpresa Francesca ha annunciato la fine del matrimonio con Stefano. Al matrimonio di Francesco Muzzi e Martina Pedaletti, hanno partecipato anche Santa, Salvo e Fabio, tutti co-protagonisti di Matrimonio a prima vista.





C’era anche Fabrizio Quattrini, uno degli esperti che da quest’anno però non sarà più nel programma di Real Time. Nel corso degli anni Matrimonio a prima vista è molto cresciuto in termini di pubblico e gradimento. Per chi non avesse mai seguito il programma ecco un breve riassunto. Sei i single che scelgono di convolare a nozze con dei perfetti sconosciuti che incontrano per la prima volta solo sull’altare. Le coppie, infatti, vengono create a tavolino dagli esperti sulla base di interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici