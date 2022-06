“Via da Mattino Cinque”. Francesco Vecchi, la decisione inattesa di Mediaset: dove va

Francesco Vecchi si separerà “momentaneamente” da Mattino Cinque per condurre un’altra trasmissione. L’indiscrezione è stata riportata dal sito TVBlog. Secondo cui il conduttore sembra essere prossimo a sostituire di Giuseppe Brindisi per Zona Bianca. Al momento la notizia non ha trovato conferme ma qualora i fatti dovessero evolversi in questo modo, per Vecchi il passaggio a Zona Bianca si concretizzerebbe nel mese di agosto.

Francesco Vecchi condurrà Zona Bianca

Zona Bianca a tempo limitato per Francesco Vecchi. Come detto in precedenza, dovrà semplicemente sostituire il collega Giuseppe Brindisi a cui è stato concesso un periodo di ferie meritatissime. Infatti il conduttore era andato in onda per tutta la scorsa estate, durante le vacanze di Natale, durante la settimana di Sanremo e anche a Pasqua. Passaggio di testimone ma a breve termine in quanto Francesco Vecchi tornerà a Mattino Cinque a partire dal prossimo settembre. Insieme a lui, confermata anche per la prossima stagione del programma, ci sarà Federica Panicucci.

Pausa estiva anche per Mattino Cinque. I vertici Mediaset hanno deciso di prolungare la messa in onda della trasmissione fino al prossimo 24 giugno per poi dal 27 giugno lanciare la nuova edizione di Morning News che sarà condotto da Simona Branchetti.

