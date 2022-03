Giovedì 24 marzo Fedez ha rotto il silenzio sulla sua malattia e sul delicato intervento chirurgico a cui si è sottoposto martedì 22 marzo all’ospedale San Raffaele di Milano. “Domani è una giornata importante”, aveva scritto il rapper lunedì, appena 24 ore prima del ricovero nel nosocomio del capoluogo lombardo e giovedì ha parlato apertamente della sua malattia: un raro tumore neuroendocrino del pancreas.

“Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)”, ha scritto in un post su Instagram, con tanto di foto pubblicate dalla camera dell’ospedale.





Tumore neuroendocrino del pancreas, cosa è la malattia di Fedez: sintomi, diagnosi e cure

I tumori neuroendocrini possono colpire organi molto diversi, con conseguenze e sintomi differenti per ogni caso. Come si legge sul sito dell’Airc, si tratta di carcinomi relativamente rari e rappresentano meno dello 0,5 per cento di tutti i tumori maligni. In Italia si registrano 4-5 nuovi casi ogni 100.000 persone in un anno e questo equivale a circa 2.700 nuove diagnosi.

Spesso i tumori neuroendocrini restano a lungo asintomatici, ma tra i sintomi è possibile riscontrare ipertensione, febbre, mal di testa, sudorazione, vomito, aumento delle pulsazioni, ma anche iper- o ipo-glicemia, diarrea, perdita di appetito, aumento o diminuzione del peso, cambiamento delle abitudini intestinali e urinarie, eruzioni cutanee, noduli sottocutanei, tosse persistente.

Come scrive il sito dell’Airc, è possibile arrivare alla diagnosi con una serie di esami, tra questi “l’esame del sangue e delle urine può fornire informazioni importanti per la diagnosi: i tumori neuroendocrini producono, infatti, ormoni e altre sostanze, dette “marcatori” poiché segnalano che a livello endocrino c’è qualcosa che non funziona come dovrebbe”. Per quanto riguarda le cure è possibile sottoporsi a un intervento chirurgico per eliminare il tumore e in alcuni casi sottoporsi a chemio e radioterapia.

“Paura, la diagnosi, l’intervento…”. Chiara Ferragni e Fedez, le parole dopo la scoperta del tumore