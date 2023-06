Quali sono le migliori creme solari: quali sono quelle da acquistare e quali quelle da evitare. L’estate è alle porte e sono arrivati i primi caldi, finalmente. Tuttavia è giunto il momento anche di proteggersi dai raggi cattivi del sole e di evitare a tutti i costi di bruciarsi mentre stiamo cercando di prendere la tintarella. Chiaramente sugli scaffali dei supermercati e delle farmacie sono iniziati a uscire i primi detergenti che fanno al caso nostro, in situazioni come queste.

C’è da dire inoltre che la scelta delle creme solari è fondamentale per proteggere la pelle dal sole non solo durante l’abbronzatura, ma durante tutto l’anno. E attenzione, perché le creme solari migliori per il viso sono infatti studiate per offrire una protezione solare 365 giorni l’anno, anche sotto il trucco (non solo d’estate). Ma qual è la crema solare migliore per la nostra pelle? Ad aiutarci è una classifica di Altroconsumo che ha svolto una complessa indagine proprio sulle creme solari.





Quali sono le migliori creme solari

Quindi, arrivando al sodo, quali sono le migliori? Prima di partire con le marche però, è giusto precisare una cosa: sono 3 le classifiche stilate. La prima per le protezioni 50, la seconda per le protezioni 30 e la terza per le protezioni 30 spray. E chiaramente si è tenuto conto di tutto, anche dell’impatto ambientale generale e ai prodotti potenzialmente nocivi.

Iniziamo quindi con le protezioni alte, quelle da 50+. In cima troviamo Angstrom Bambini Latte Spray Solare Idratante 50+, dal costo medio di 17,26 euro. Per le creme Spf 30, invece, vince a mani basse Nivea Sun Protect & Hydrate 30, in commercio ad un prezzo medio di 15,53 euro. A vincere invece la sfida degli spray con protezione 30 è stato Decathlon Active 30 Solaire Sun Spray, il cui costo è di 9,90 euro per 150 ml.

Chi invece non ha passato il test? Altroconsumo ha dato dei giudizi molto negativi su due prodotti non in grado di proteggere in maniera efficace dai raggi solari. Parliamo di Omnia Spf 50+ per bambini (che stando ai test protegge contro i raggi UVB ma non contro gli UVA) e Clinique Spf 30 (che non protegge né contro gli UVB né contro gli UVA).

