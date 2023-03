Una ricerca choc de Il Salvagente rivela cosa c’è all’interno dei biscotti che mangiamo tutti i giorni. La rivista ha analizzato 15 tra le più famose marche, analizzando il contenuto dei loro prodotti e quello che ha rivelato ha lasciato molti a bocca aperta. L’accezione però non è sempre negativa, riguardo ad esempio le micotissine, tutte le marche hanno preso “un punteggio eccellente, a dimostrazione del fatto che la scelta della materia prima è diventata più accurata tanto da evitare, come accadeva invece spesso in passato, la profilerazione di funghi e muffe”.

Ma è su altri aspetti tecnici che le analisi hanno preoccupato. Partiamo però dalle marche prese a campione: parliamo di Colussi il Granturchese, Frollini Carrefour, Frollini con granella di zucchero Conad, Frollini con granella di zucchero Coop, Frollini con granelli di zucchero Dolciando (Eurospin), Frollini con granelli di zucchero Esselunga, Frollini I Tesori del Forno (Todis).

Cosa c’è all’interno dei biscotti, lo studio choc

E ancora: Frollini con granella di zucchero Le Bon (MD), Galbusera Buoni Così senza zuccheri aggiunti, Galletti Barilla Mulino Bianco, Gentilini Novellini, Misura Dolce senza zuccheri aggiunti, NaturaSì Novellini, Real Forno Fior di Zucchero (Lidl), Saiwa Oro Classico. In relazione alla presenza di acrilammide e pesticidi, soltanto i novellini Gentilini hanno superato la soglia prevista dai limiti di legge. In due terzi del campione, invece, “le analisi hanno rilevato la presenza di pesticidi”.

Da quello che riporta Il Salvagente, la marca peggiore, almeno da questo punto di vista, è Carrefour: “Contiamo la presenza contemporanea di 4 molecole residue mentre tre frollini (di cui uno biologico, quello NaturaSì) non ne conteneva nessuna traccia”. Riguardo le fibre invece, “alcuni dei protagonisti della prima colazione (Misura, Saiwa, NaturaSì) ne apportano la giusta quantità per contrastare i problemi digestivi, contenere il colesterolo cattivo e regolare il livello di zuccheri nel sangue”.

E ancora, fa sapere Il Salvagente, Eurospin, Conad, Lidl, Todis e MD utilizzano olio di palma. L’olio di colza invece è usato da Mulino Bianco). Riguardo lo zucchero, il migliore (ovvero con minore apporto) è quello di NaturaSì, mentre il più dolce è il frollino di Carrefour.

