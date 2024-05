Martedì 28 maggio è stato inaugurato il centro sportivo ex Delphinia di Caivano, zona metropolitana di Napoli, alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La struttura sportiva è stata ristrutturata e risanata e tra qualche giorno potrà essere frequentata dai ragazzi del territorio. Un territorio in difficoltà, salito purtroppo agli onori delle cronache per storie di droga ma anche di disagio, come quella della piccola Fortunata Loffredo.

“Saluto gli atleti qui presenti e non posso non aprire senza fare dei ringraziamenti a tutte le persone che hanno dato un contributo di buona volontà per questa scommessa che avevamo fatto e particolarmente padre Maurizio Patriciello perché senza la sua insistenza e la sua determinazione tutto questo non sarebbe iniziato”, ha detto la premier Giorgia Meloni. La premier è arrivata per inaugurare il parco che conta 50mila metri quadrati, strutture per le più svariate discipline sportive. Oltre alla piscina ci sono campi da tennis, calcio e padel.

Accanto un parco pubblico che è stato bonificato e risistemato dai carabinieri della Forestale. La Finanza e la polizia di Stato gestirà la nuova struttura sportiva. Il parco sarà a disposizione dei ragazzi del Parco Verde di Caivano ma anche delle zone limitrofe.

“La mia emozione è ai limiti delle commozione – ha detto Meloni – questa è una delle giornate nelle quali l’affanno, i problemi, i sacrifici, l’ansia assumono un senso in questa missione che svogliamo. Caivano è una delle mie principali scommesse, forse non ero preparata all’emozione che ho provato questa mattina, all’impatto della differenza. Il messaggio è che lo Stato può fare la differenza, può mantenere i suoi impegni, qui lo Stato e le istituzioni si sono comportate come dovrebbero comportarsi sempre”, ha detto ancora Giorgia Meloni.

Al suo arrivo, la premier ha trovato ad accoglierla il presidente della Campania Vincenzo De Luca, spesso polemico con il Governo e con la stessa presidente del Consiglio. “Presidente De Luca, sono quella str… della Meloni. Come sta?”, ha detto proprio Giorgia Meloni prima di stringergli la mano. “Benvenuta. Bene di salute”, ha risposto con nonchalance il presidente.

La frase di Giorgia Meloni è arrivata in risposta a un video pubblicato lo scorso 16 febbraio nel quale Vincenzo De Luca aveva usato il termine “str***”, riferendosi al premier, mentre parlava con i giornalisti in Transatlantico, alla Camera. Il filmato è stato pubblicato sul profilo social di Atreju, la kermesse di Fratello d’Italia con la frase: “Giorgia, insegnaci la vita”.