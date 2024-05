Giorgia Meloni e il messaggio per la figlia Ginevra. Forse mai come in questi ultimi tempi si è parlato della vita privata del Presidente del Consiglio. Certo se si è un personaggio pubblico va messo in conto che qualcuno scavi anche nella vita personale, ma sicuramente la rumorosa separazione tra Giorgia Meloni e l’ormai ex compagno Andrea Giambruno ha riempito le pagine di siti e giornali.

La pubblicazione dei fuorionda di Andrea Giambruno, il suo allontanamento da “Diario del giorno” e poi la reazione della premier: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto”. Ma fin da quel momento Giorgia Meloni aveva voluto ribadire il suo amore per la figlia Ginevra.

Il rapporto speciale tra Giorgia Meloni e la figlia Ginevra

Nonostante o forse a causa della separazione dal compagno Giorgia Meloni ha voluto subito ribadire l’importanza della figlia Ginevra definita “la cosa più importante della mia vita” e regalo degli “anni splendidi che abbiamo trascorso insieme”. Tutto ciò l’ha spinta a “difendere quello che siamo stati”, “la nostra amicizia” e, “a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio”.

Proprio recentemente Giorgia Meloni ha voluto condividere il messaggio che la figlia Ginevra le ha dedicato. La premier ha pubblicato la foto del bigliettino con la scritta “Mamma ti amo” seguita da un emoticon sorridente e un cuoricino. Il Presidente del Consiglio ha accompagnato la foto con queste parole, ovviamente riferite alla figlia: “La mia forza e il mio sostegno. Sempre“.

Già in passato Giorgia Meloni aveva condiviso messaggi a lei rivolti dalla figlia Ginevra, nata sette anni fa dall’amore con Andrea Giambruno. In occasione della vittoria elettorale la premier aveva pubblicato la foto di un biglietto in cui c’era scritto: “Cara mammina! Sono tanto felice che hai vinto. Ti amo tanto”.

