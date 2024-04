Rivelato ora lo scoop su Giorgia Meloni dopo la rottura con l’ex compagno Andrea Giambruno. Cosa succede tra il giornalista Mediaset Andrea Giambruno e la premier? La loro separazione nei mesi scorsi ha tenuto banco a lungo sui giornali e sui social, soprattutto per il modo traumatico in cui è maturata, a causa del famoso fuori onda trasmesso da Striscia la Notizia in cui si vede lui fare battutine e proposte osé a una collega. La vita di Giambruno da quel momento è andata quasi a rotoli: prima ha perso il posto di conduttore, salvo poi essere reintegrato in altro ruolo, e poi è stato scaricato dalla compagna, che gli ha dato il benservito via social.

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto”. Questo il testo lapidario del post con il quale Giorgia Meloni il 23 ottobre ha messo il punto alla relazione con il padre di sua figlia Ginevra.

Scoop su Giorgia Meloni, ecco con chi si è rivista la premier

Il rapporto sembrava finito, ma nei giorni scorsi c’è stato un riavvicinamento. Giambruno e Meloni hanno passato insieme il giorno di Pasqua, come testimoniano gli scatti del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. I due si sono ritrovati per il pranzo pasquale a casa della sorella di Giorgia, Arianna Meloni, e del cognato, il ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida e le loro figlie.

Prima è arrivato Giambruno da solo e poi da una auto blu scortata è arrivata anche la premier Meloni, un po’ in ritardo per impegni di governo. Il menu secondo Chi: “Antipasto di fave, pecorino, salame corallina, coratella e ciambella al formaggio per cominciare. Poi: raviolini al ragù rosso, costolette di abbacchio e l’immancabile colomba come dolce. Sparse in tavola uova sode augurali e frittate di asparagi selvatici. Infine, uova di cioccolata di tutti i tipi portate da Giorgia soprattutto per le ragazze”.

“Naturalmente la più felice di questa giornata familiare è stata la piccola Ginevra che ha potuto vivere una giornata in famiglia, come un tempo, tutti insieme”, riportano le cronache.

Consumato il pranzo, gli ospiti se ne sono andati alla spicciolata, per prima Meloni stavolta e poi infine anche Giambruno. Solo che al giornalista è toccato buttare la spazzatura, come immortalato dai paparazzi.