Bellissima notizia per tutti i fan di Tiziano Ferro. Lo stesso cantante originario di Latina ha voluto fare un annuncio sensazionale sul suo profilo Instagram. Ha voluto pubblicare un video strappalacrime sul noto social network e in poche ore migliaia di follower hanno messo mi piace e commentato questo sfavillante obiettivo raggiunto. Lui è un grandissimo artista, apprezzato non solo in Italia, ma anche all’estero. E ora ha voluto fare proprio un bel regalo ai suoi amatissimi connazionali.

Solo pochi giorni fa era apparso molto triste per la morte di Franco Battiato: “Caro Franco, come faremo senza di te? Nessuno lo sa”. E non era stato l’unico. Anche Rita Pavone aveva scritto un dolce messaggio: “Il cuore è a pezzi. Non ci sono parole atte ad esprimere il mio profondo dolore per la scomparsa di un enorme, inarrivabile Artista: Franco Battiato. Ricordo come mi accolse e come mi abbracciò, lui che non amava i contatti fisici. Che il Signore ti accolga e abbia cura di te”. Ma veniamo alla bella news.

Tiziano Ferro ha quindi emozionato proprio tutti con un filmato che annuncia il suo ritorno in patria. Questo quanto scritto dal cantante laziale: “Il ritorno a casa dopo un anno. Il ritorno a casa dopo un anno. P.S.: abbracci e mascherine tolte solo e sempre tra persone testate e negative, vaccinate o entrambe le cose”. Poco dopo è stato inondato da un affetto smisurato e a scrivergli qualcosa non è stata solo la gente comune, bensì anche numerosi colleghi, apparsi entusiasti di fronte a questa notizia.





Innanzitutto cuori e faccine entusiaste sono state postate da Alessandra Amoroso e Levante, poi Orietta Berti ha scritto: “Un abbraccio a te e a tutta la famiglia, caro Tiziano. Con stima, Orietta”. Queste invece le altre considerazioni dei fan di Tiziano Ferro: “Che emozione queste immagini, quanta bellezza e quanto amore”, “Bentornato Tiziano, io piango per te, emozionante davvero”, “Mi hai fatto piangere, bentornato in Italia”. E ancora: “Quanto ci manchi”, “Buon rientro a casa, speriamo di vederci in giro”.

Recentemente a ‘Verissimo’ Tiziano Ferro aveva parlato del momento più doloroso della sua vita. In passato è purtroppo finito nella dipendenza da alcol e non è stato assolutamente facile uscire da quell’incubo. A fargli notare gli errori che stava commettendo è stato il suo ex compagno, rivelatosi fondamentale: “Si tratta di una dipendenza che si mimetizza. Ero terrorizzato”.