“Se n’è andato anche lui”. Addio Toto Cutugno, il cantante è morto: cosa aveva

Musica italiana in lutto. È morto Toto Cutugno. A luglio il cantante aveva compiuto 80 anni e si è spento oggi, martedì 22 agosto, intorno alle 16 all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. La notizia è arrivata all’Ansa dal suo manager Danilo Mancuso che spiega che, “dopo una lunga malattia, il cantante si era aggravato negli ultimi mesi”.

Toto Cutugno è stato cantautore, compositore, paroliere e conduttore televisivo italiano. Con oltre 100 milioni di copie vendute, si stima sia tra gli artisti musicali italiani di maggior successo. Ha raggiunto la vetta delle classifiche, sia come interprete dei propri brani, sia come produttore e autore di canzoni per altri, in particolare per Adriano Celentano, negli anni settanta e ottanta.

È morto Toto Cutugno, il cantante aveva 80 anni

Ha partecipato a 15 edizioni del Festival di Sanremo, vincendolo una volta nel 1980 con Solo noi, giungendo sei volte secondo, una volta terzo e due volte quarto. Sono diversi i brani che ha scritto per altri cantanti arrivati tra i primi tre posti della manifestazione. Nel 1990 Toto Cutugno ha partecipato e vinto l’Eurovision Song Contest con il brano Insieme: 1992. Prima di lui ci era riuscita Gigliola Cinquetti nel 1964 e poi solo i Måneskin nel 2021.

È uno dei 5 artisti italiani a detenere il record di partecipazioni al Festival di Sanremo. Gli altri cantanti sono Al Bano, Peppino di Capri, Milva e Anna Oxa. La sua canzone più famosa è”L’italiano“, diventata un tormentone e vero simbolo del nostro Paese anche all’estero.