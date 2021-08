“Ha tradito Giulia con lei”. Sbam, la voce su Sangiovanni e la bella collega. E la fidanzata ‘canta’

Giulia Stabile e Sangiovanni hanno fatto sognare i fan con il loro amore nato all’interno della scuola di Amici di Maria de Filippi. I due si sono innamorati in televisione e sono arrivai in semifinale insieme. Giulia Stabile ha vinto l’edizione appena passata, mentre Sangiovanni è arrivato secondo.

La coppia di talenti continua a viversi questa relazione anche fuori dalla trasmissione, mentre proseguono anche i tantissimi impegni di lavoro. Con la fama sono arrivate anche le critiche e in questi giorni il cantante si è sfogato sui social: “Da un lato non capisco perché l’uomo di oggi debba essere per forza virile, dall’altro ugualmente non so perché lo smalto dovrebbe sottrargliela. Le critiche? So che non si arriverà mai a cambiare la mentalità di tutti, ognuno è libero di pensare quello che vuole, però io ci spero tanto che le cose cambino”.

Sangiovanni ha tradito Giulia Stabile con Santa Manu: il gossip

Sangiovanni ha quindi fatto sapere che sia lui che la sua dolce metà Giulia sono attaccati pesantemente e leggono cose molto spiacevoli e gravi. Non solo, ora sul web circola la voce di un tradimento del cantante con una delle sue collaboratrici, la collega Santa Manu, che però ha voluto smentire categoricamente la vice scrivendo direttamente alla vincitrice di Amici.





“Spero di non averti ferita in nessun modo, la gente è sempre pronta a pensare male qualsiasi cosa uno fa. […] – si legge nel messaggio inviato da Santa Manu e Giulia Stabile – Sono fidanzata e ho rispetto per tutti, per noi, per voi due, per te. Spero che Sangio stia bene e sia sereno, sul palco ci divertiamo e siamo super in sintonia, questa è l’unica cosa importante per me”.

A questo punto Giulia è intervenuta sui social per mettere a tacere il gossip sul fidanzato e la collega: “Lei è la ragazza che alcune persone stanno riempendo di insulti per il semplice fatto che lavora con Sangio. […] Vi chiedo di smetterla, so che con il fatto che siamo diventati personaggi pubblici alcune persone sentono come il diritto di potersi intromettere in alcune questioni private e di criticare. […] Questa cosa non fa bene a Sangio, non fa bene a me”.