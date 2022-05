“Addio, fai buon viaggio”. Roby Facchinetti in lutto, annuncia tutto con una foto commovente

Roby Facchinetti in lutto. Uno dei componenti dei Pooh ha pubblicato una foto strappalacrime sul suo profilo social ufficiale e tanti insieme a lui hanno iniziato a scrivere messaggi molto tristi. Nessuno poteva immaginarsi una perdita del genere in queste ore, lui in primis, ma purtroppo la terribile notizia è arrivata subito alle sue orecchie e non ha non potuto fare altro che omaggiarlo su Instagram. Ha speso davvero frasi meravigliose nei confronti di una persona, purtroppo passata a miglior vita.

Dunque, ore di lutto e molto difficili per Roby Facchinetti. Recentemente a Domenica In aveva invece detto: “Se ci fosse Stefano, chiederei ora ai Pooh di incidere un album, con il sogno che sarebbe il migliore della nostra vita. Ma Stefano non c’è più. Se salissimo sul palco andremmo a intaccare la nostra storia, che deve rimanere così”. Stesso pensiero per Red Canzian, in collegamento col programma, secondo cui lo storico gruppo è quello composto dagli storici quattro membri, ovvero Roby Facchinetti, Stefano D’Orazio, Dodi Battaglia e Red Canzian.





Roby Facchinetti in lutto: morto Dumbo, collaboratore Pooh

Purtroppo il lutto ha colpito in maniera devastante Roby Facchinetti, colto alla sprovvista da questa grave perdita per lui e per il complesso musicale. Colui che non c’è più ha svolto un ruolo importante per i Pooh, infatti il cantante e tastierista ne ha sottolineato le sue gesta. Ha voluto esprimere massima vicinanza alla famiglia del defunto, che sicuramente starà vivendo dei momenti drammatici. Andiamo a vedere insieme chi non è più tra noi e cosa ha voluto dire Roby nel suo messaggio di addio.

Questo il pensiero di Roby Facchinetti: “Caro Dumbo, sei stato per 25 anni un collaboratore, ma soprattutto amico di noi Pooh, prezioso e indispensabile con una generosità infinita. Te ne sei andato improvvisamente dopo un lungo periodo di sofferenza e mi auguro che ora tu possa vivere in una eterna serenità. Siamo molto vicini, in questo momento doloroso alla moglie Tiziana e alla figlia Jennifer. Buon viaggio, nostro indimenticabile Dumbo. Roby, Giovanna e figli”. Un dolore immenso.

E il primo maggio scorso c’è stata una vera e propria festa di compleanno in studio a Domenica In per il cantante Roby Facchinetti. Ovviamente ci sono stati anche tutti gli altri colleghi, che insieme a lui coi Pooh hanno scritto pagine memorabili della musica italiana, ovvero Dodi Battaglia, Riccardo Fogli e Red Canzian. Ci sono state diverse esibizioni musicali, ma in programma anche tanto divertimento e tanta spensieratezza.

