“Perché ci siamo divise”. Paola e Chiara, la verità sul tribolato addio arriva 10 anni dopo

Paola e Chiara di nuovo insieme su un palco. Le loro carriere artistiche si erano separate nel 2013. Ora, in un’intervista a Rolling Stone, le ex coriste degli 883 hanno deciso di rompere il silenzio e svelare il motivo dell’addio di tanti anni fa. “Abbiamo deciso di chiudere perché c’era talmente tanta tensione, talmente tanto nervosismo, che non ce la facevamo semplicemente più a tenere botta. Anche tra di noi c’era troppa tensione, difficoltà, non viaggiavamo più allo stesso ritmo… non si può avere sempre lo stesso entusiasmo entrambe, a un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più.”



Parole che in una intervista rilasciata a Che Tempo che fa di Fabio Fazio tempo fa le due sorelle avevano, in qualche modo, anticipato. “Sì ci siamo divise ma è tutto ok, quello è lavoro. Siamo una famiglia e questo conta più di tutto. Non siamo solo state colleghe, siamo sorelle e lo saremo per sempre. Dividersi è sempre malinconico, ma quando si arriva alla fine di un percorso è corretto. Era una scelta presa di comune accordo”, spiegavano.

Paola e Chiara di nuovo insieme? Il futuro per ora è un’incognita







E ancora: “Se ci è tornata voglia di cantare insieme? Oddio, diciamo che quando sento parlare Chiara della sua nuova strada da attrice la sento piena di gioia e amore. Quindi per me va bene così. Lei è felice per me che continuo a fare musica da sola e va benissimo così davvero”. Il dubbio se ci sarà o meno una reunion resta senza risposta anche ai microfoni di Rolling Stone. (Leggi anche “Così fai sentire male qualcuno”. Chiara Ferragni, la svolta hot della vacanza in Grecia: FOTO)



“Chi lo sa, vediamo…[…] Se ci sarà un ritorno, e dobbiamo capire se questa non è solo un’ondata, sarà solo perché la gente l’ha voluto, perché ci avete inondato con questo amore che non si è mai spento.” La speranza però è l’ultima a morire. C’è già chi sogna di vederle insieme a Sanremo 2023. Del resto Amadeus è riuscito a portare sul palco del Teatro Ariston personaggi che, fino a qualche anno fa, difficilmente si sarebbero rimessi in gara.



Paola e Chiara hanno iniziato come coriste degli 883 che nel 1995 scelsero le due sorelle come coriste per il La donna, il sogno e il grande incubo Tour. Dopo quella esperienza, la via di Paola e Chiara è stata piena di luci e attenzioni. Prima la partecipazione a Sanremo Giovani nel 1996 con In Viaggio e poi tanti successi.

