È stata una delle coppie musicali più amate degli anni ’90. Hanno fatto cantare e ballare milioni di italiani con i loro pezzi facili da ricordare. Si sono fatte conoscere come coriste degli 883, nel 1996 furono messe sotto contratto come duo da Sony Music e nel 1997 parteciparono e vinsero il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con Amici come prima. Sono Paola e Chiara, per anni un duo canoro della musica pop italiana.

Le loro carriere artistiche si sono separate nel 2013 e da allora sono tanti i fan che sperano in una reunion. In una intervista rilasciata a Che Tempo che fa di Fabio Fazio le due sorelle avevano spento le speranze dei fan. Chiara aveva detto di essersi concentrata sulla carriera da attrice ed aver archiviato la musica e Paola sembrava felicissima per la sorella: “Sì ci siamo divise ma è tutto ok, quello è lavoro. Siamo una famiglia e questo conta più di tutto. Non siamo solo state colleghe, siamo sorelle e lo saremo per sempre. Dividersi è sempre malinconico, ma quando si arriva alla fine di un percorso è corretto. Era una scelta presa di comune accordo. Se ci è tornata voglia di cantare insieme? Oddio, diciamo che quando sento parlare Chiara della sua nuova strada da attrice la sento piena di gioia e amore. Quindi per me va bene così. Lei è felice per me che continuo a fare musica da sola e va benissimo così davvero”.





Paola e Chiara reunion al concerto di Max Pezzali

Ora, però, le cose sono cambiate. A inizio luglio è diventato virale un breve video che mostrava Paola Iezzi impegnata in un dj set a Milano. Sulle note di uno dei brani più conosciuti, Festival, è stata raggiunta dalla sorella Chiare: le due hanno ballato la loro hit, ritornata in auge anche per le sonorità che ricordano l’ultimo singolo di Elodie, Tribale. Un video di pochi secondi che ha scatenato i fan: è diventato virale in poco tempo e ha fatto immaginare una reunion auspicata da anni.

E nelle ultime ore si è aggiunto un altro tassello. In occasione della data zero del concerto di Max Pezzali a Bibione, ecco che sul palco arrivano e cantano Paola e Chiara. “Ma davvero?! Quello di Max Pezzali non è solo uno show, ma una macchina del tempo! Incredibile, ieri sera siamo tornati nel 1995!” ha scritto Paola Iezzi su Instagram, per aggiungere: “Che meraviglia! Che emozione! Che canzoni! Grande Max, amico unico e artista pazzesco”. Paola Iezzi ha ringraziato tutti coloro che hanno permesso che ciò accadesse ed i suoi validi supporter che la seguono con passione e costanza fin dai primi passi: Grazie al mio Paola Iezzi Fan Club (siete meravigliosi, vi amo tanto). Grazie alla gente! Al calore dello stadio di Bibione per aver “abbracciato” me e Chiara con il vostro amore incredibile. Noi ci dobbiamo ancora riprendere!”.

QUESTA NON È UN’ESERCITAZIONE! RIPETO, NON È UN’ESERCITAZIONE pic.twitter.com/EukUPO2l5S — Prossimi Congiunti (@ProssimiC) July 10, 2022

Poche parole per riaccendere la speranza dei fan di vedere finalmente la reunion ufficiale di Paola e Chiara. E c’è già chi sogna di vederle insieme a Sanremo 2023. Del resto Amadeus è riuscito a portare sul palco del Teatro Ariston personaggi che, fino a qualche anno fa, difficilmente si sarebbero rimessi in gara. E il Festival è tornato ad essere un vero e proprio trampolino di (ri)lancio e di conferme per molti artisti. Non importa se si arriva primi (Mahmood e Blanco) o ultimi (Tananai) perché le classifiche sono tornate a brillare con i nomi dei protagonisti di Sanremo.