Manca pochissimo all’inizio di Sanremo 2024. Tra le concorrenti più attese di quest’anno c’è Emma Marrone, che tornerà a partecipare alla kermesse numero settantaquattro con il brano intitolato Apnea. Emma Marrone è stata “intercettata” da Pierpaolo Pretelli, l’inviato speciale de La Vita in Diretta e ha mostrato il suo portafortuna. “Qual è il portafortuna che hai sempre con te, che non può proprio mancare?”, ha chiesto l’inviato alla cantante.

>>>> Sanremo 2024, chi sono tutti i cantanti in gara

>>>> Sanremo 2024: cantanti, canzoni, ospiti, serate, duetti, co-conduttori con Amadeus

“Le collanine del mio papà”, ha risposto un’emozionata Emma Marrone. Scomparso nel settembre 2022, Rosario Marrone ha lasciato un grandissimo vuoto nell’artista, che quest’anno torna sul palco del teatro Ariston con il brano Apnea. Emma Marrone ha sfilato sul green carpet di Sanremo con un total look JW Anderson curato dal suo stylist Lorenzo Posocco, lo stesso di Marco Mengoni.





Emma Marrone a Sanremo 2024 con la borsa piccione

Il brano di Emma Marrone “parla di un’emozione bellissima – spiega sui social -, così bella da togliere il respiro: rivedere dopo tanto tempo una persona importante, raggiungere un obiettivo per cui si è lavorato a lungo e con dedizione, abbandonarsi a un bacio intenso quando c’è un’intesa speciale…”. Ci vedremo qui a Sanremo, davanti al mio hotel, e ogni giorno ci daremo appuntamento per restare per un po’ tutti senza fiato. Per ora non aggiungo altro, voi tenete d’occhio le mie storie”. Nei giorni scorsi aveva dato qualche piccola anticipazione del suo stile e in queste ore ha mostrato un particolare molto curioso.

La cantante si è presentata con una borsa a forma di piccione che costa circa 700 euro. Le immagini della cantante 39enne con la pigeon clutch sono diventate virale e la stessa Emma Marrone ha pubblicato le foto sul suo account Instagram. La borsa piccione è diventata famosa grazie a Sarah Jessica Parker, la Carrie Bradshaw di Sex and The City. Si tratta di una borsa realizzata in resina con un’apertura sul dorso in cui poter inserire gli oggetti.

Come detto la borsa piccione è stata indossata da Sarah Jessica Parker durante le riprese della serie And just like that. Nelle prime scene della serie sivedono Carrie Bradshow camminare con l’amica Charlotte York e sfoggiare in mano un piccione. La borsa è stata realizzata stilista JW Anderson: la Pigeon Clutch Bag (costo: circa 690 euro), è stato uno dei modelli più discussi delle sfilate Autunno-inverno 2022-23.