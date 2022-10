Musica in lutto, la Defected Records ha datol notizia sui social media martedì 25 ottobre: il Dj Mighty Mouse, vero nome Matthew Ward, “è morto improvvisamente a 48 anni nella sua casa in Spagna”. Secondo il rapporto la causa della morte sarebbe un aneurisma aortico nel sonno. “Siamo tutti persi senza la sua enorme presenza e talento”, ha scritto Defected. “I nostri pensieri sono con la sua partner, Ellen, e sua madre, Judy, così come con la sua famiglia più ampia e molti, molti amici e fan”.



Una carriera incredibile. Dal Regno Unito, Ward è stato attivo come DJ e produttore dagli anni 2000, pubblicando su etichette come Mindless Boogie, History Records e Cheaper Thrills Records. Dalla fine degli anni ’20 Mighty Mouse si è ritagliato il proprio percorso creando musica disco e house innovativa, consolidando la sua reputazione di DJ davvero internazionale. Il 2019 è stato il suo anno di successo dopo l’uscita del suo inno acclamato dalla critica, “The Spirit”.

Rilasciato su Defected’s Glitterbox, è un ex “Hottest Record In The World” nello show BBC Radio 1 di Annie Mac e uno dei suoni distintivi di Glitterbox. È seguito un ampio programma di tournée in Europa, Nord America, Australia e Nuova Zelanda, inclusi i suoi spettacoli da headliner, insieme al suo debutto alle stimate feste Glitterbox.



Il 2019 ha visto anche una rinascita del suo brano “Midnight Mouse” (in gran parte dovuto al famigerato momento Folamour Boiler Room – ora con oltre 1 milione di visualizzazioni). I remix di “Future Romance” di Fiorious, “Hit It Off” di Qwestlife e “I Don’t Wanna Dance” di Boston Bun sono seguiti con un flusso di modifiche di classe.



Craig Charles ha citato nel suo programma della BBC Radio 6 che il montaggio di Mighty Mouse di Double Exposure è “uno dei migliori dell’anno” e la leggenda del montaggio Greg Wilson ha inserito il montaggio di Mighty Mouse di Controversy by Prince come il suo montaggio numero 2 dell’anno. La scorsa settimana, Ward ha annunciato il suo ultimo remix di Mighty Mouse di “Like You” di Inaya Day.

