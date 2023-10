Clamoroso e inaspettato annuncio del cantante italiano, che ha annunciato il ritiro dalla musica. Un colpo tremendo per i tanti fan che lo seguivano da molto tempo. La sua carriera aveva ormai raggiunto una grande notorietà, dato che era stato protagonista anche al Festival di Sanremo, ma è tempo di smettere. E ha anche spiegato nei dettagli cosa gli è purtroppo successo, facendo anche un invito ufficiale a tutti i suoi ammiratori.

Il cantante italiano ha parlato così del ritiro dalla musica: “Mi dispiace, amici cari e non, ma la mia musica è finita. Ormai è passato troppo tempo e troppe cause/cose hanno reso la situazione insostenibile a tal punto che ho dovuto con molta sofferenza prendere una decisione. So di non lasciare un bel messaggio, ma non ho più le forze per lottare, e so che presto vi dimenticherete definitivamente di me”, ha esordito l’artista nel suo post Instagram.

Il cantante italiano annuncia il ritiro dalla musica: “Decisione sofferta”

Successivamente il cantante italiano in questione è entrato nei dettagli e ha illustrato ai suoi fan perché abbia deciso di ufficializzare il ritiro definitivo dal mondo della musica: “Ho perso una lunga battaglia legale per i diritti della mia musica e a partire da oggi, nel giro di poco più di un mese la mia musica verrà ritirata da tutti gli stores digitali e di fatto Harley Quinn, La miglior vendetta, Abbi cura di te, ecc. non esisteranno più”.

A chiudere la sua carriera musicale è Highsnob, pseudonimo di Michele Matera, che ha aggiunto sui social: “Salvatevi la musica se vi va, scaricatela da tutti i portali in cui si trova in questo momento, spero di mancarvi almeno un po’ in realtà, almeno quanto voi mancherete a me. Questo ha deciso l’universo per me e ne prendo atto. Voi non smettete di sognare come sto facendo io perché c’è sempre una spiegazione per tutto. La mia ancora non la sapete, e forse nemmeno io. Un bacio, Mike”.

Hignsnob, 38 anni, è originario di Avellino. Il suo debutto nella musica è datato 2009. Nel 2022 ha preso parte a Sanremo, insieme alla collega Hu, con la canzone Abbi cura di te, piazzatasi al 20esimo posto. E ora l’annuncio choc che fa terminare anzitempo la sua carriera di cantante.