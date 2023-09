Cinque mesi di fila in testa alle classifiche, conquistando anche quelle estere di Germania, Polonia, Svizzera, due volte disco di platino, 52 milioni di streams totali e oltre 11 milioni di view su YouTube. Con Italodisco, Stash e i The Kolors sono stati incoronati i re dell’estate e hanno fatto numeri a dir poco pazzeschi. Il loro è diventato il vero tormentone dell’estate 2023.

“Mi sento male!”, aveva commentato Stash, il leader dei The Kolors, quando la loro hit era stata nominata la canzone più rappresentative di questa estate 2023 dalla critica specializzata. Paolo Giordano per Il Giornale ha scritto che i The Kolors “non sono certamente nostalgici e il loro brano è chiaramente contemporaneo e non affoga nella super produzione”.

Stash ferma il concerto perché un bambino si è perso

Un successo non solo italiano, visto che 15 settembre 2023 è stata pubblicata una versione in lingua inglese del brano, tradotta da Gary Go per Warner Music Group con alcune modifiche ad alcuni riferimenti culturali italiani tra cui i gruppi Coldplay e Righeira e il Festivalbar.

Insomma, un successo che questa estate ha portato i The Kolors in giro per l’Italia. E in una tappa del loro tour estivo, Stash è stato costretto a fermare il concerto per fare un annuncio importante: “Scusate ma per me questa cosa ha la priorità. Si è perso un bambino“, ha detto il cantante fornendo poi le generalità del bambino e dettagli sull’abbigliamento. “Si chiama Leonardo, ha dieci anni. È vestito di bianco. I genitori sono vicino alla pattuglia dei carabinieri, vicino alla strada”.

“Io purtroppo finché non risolviamo questa cosa, non ce la faccio. Sarà che sono diventato da poco papà pure io. So che per voi questo è divertimento me per me questa cosa ha la priorità”, ha spiegato Stash al pubblico. Poco dopo all’orecchio del cantante è arrivata la voce che il bimbo era stato trovato. “Grazie per la pazienza, ragazzi. Ma ci sono cose che hanno la priorità sul nostro divertimento. Un ringraziamento alle forze dell’ordine che fanno un lavoro meraviglioso”, ha detto sollevato Stash per poi riprendere il suo spettacolo.