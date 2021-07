Potrebbe essere stata importunata Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin. Sembra che la ragazza sia stata vittima di un’aggressione a sfondo sessuale da parte di un “fan” ubriaco. La molestia ai danni dell’artista romana, di origini danesi, l’hanno raccontata nei dettagli alcuni fan tedeschi, presenti al momento del fattaccio. Precisiamo fin da subito che, almeno per il momento, la diretta interessata non ha fatto alcun riferimento a quanto (sarebbe) accaduto.

Almeno in queste ore, l’artista ha sui suoi profili social solo ed esclusivamente i riferimenti a I Wanna be your slave, il più recente singolo del gruppo. Un singolo che, fra parentesi, sta già registrando numeri da record su Youtube e nelle piattaforme di streaming.Come è noto, i Maneskin si trovavano a Colonia, per tenere un concerto del loro attuale tour europeo. La band sta sfruttando l’onda lunga dell’Eurovision, che li ha resi delle vere e proprie star anche al di fuori dei confini nazionali.

Victoria dei Maneskin, l’aggressione

Sembrerebbe che un ragazzo sconosciuto e profondamente alterato (probabilmente dai fumi dell’alcol o altre sostanze stupefacenti) avrebbe cercato di toccare il sedere a Victoria dei Maneskin. In difesa della musicista sarebbe subito arrivato Damiano David, il carismatico leader della band, che l’avrebbe così protetta allontanando via l’uomo. Dopo l’accaduto, il presunto assalitore di Victoria sarebbe poi sparito nel nulla.





Da specificare ancora una volta che non esistono prove reali che dimostrino l’aggressione ai danni di Victoria dei Maneskin. In ogni caso, a breve distanza dal concerto, è apparso un video (già diventato virale) dove vediamo l’artista vittima della molestia particolarmente turbata. Dopo aver sorriso ad un fan che le aveva chiesto un selfie, infatti, la bassista appare in effetti alquanto sconvolta, e quasi in lacrime.

Il video, che è l’unica ‘prova’ dell’accaduto, può testimoniare quanto accaduto. Naturalmente dopo il fatto, tanti fan della ragazza si sono fiondati su Twitter ad esprimere tutto il loro supporto nei suoi confronti. Tutto tace, nel frattempo, anche sul profilo Instagram dei Maneskin e da parte del loro ufficio stampa.