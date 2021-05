Da via del Corso all’Eurovision in 5 anni. La favola dei Maneskin è tutta qui. Una favola che 31 anni dopo l’ultima volta ha riportato il trofeo in Italia. Una vittoria condita dal giallo di un filmato, smentito prima dalle parole e poi dai fatti, in cui si vedeva il leader Damiano piegato su un tavolo. Un bicchiere rotto la causa. “Sta sniffando cocaina”, aveva detto alcuni. Accuse che avevano spinto Damiano a sottoporsi al test anti droga.

“A seguito delle accuse di consumo di droga nella Green Room dell’Eurovision Song Contest Grand Final di sabato 22 maggio – si leggeva nella nota diffusa dopo il test – l’European Broadcasting Union (EBU), come richiesto dalla delegazione italiana, ha condotto un esame approfondito dei fatti, controllando anche tutti i filmati disponibili. Un test antidroga è stato anche intrapreso volontariamente nella giornata di oggi dal cantante del gruppo Måneskin che ha restituito un risultato negativo”. La polemica era arrivata anche in tv.

Nello studio di Che Tempo che fa i Maneskin avevano avuto modo di smentire. “La polemica su di voi mi fa orrore, voglio esprimervi tutto il mio affetto”, aveva detto Fabio Fazio. “Polemiche sterili. Senza senso. La cosa bella è che neanche poteva sembrare. Mi sono abbassato sul tavolino, ma le mani erano in vista, sono davvero stupito. Io non uso droghe”, ha spiegato Damiano.





Damiano che a casa aveva la fidanzata Giorgia Soleri ad aspettarlo ma che ha fatto colpo su una collega vip. “Qual è la mia canzone preferita di tutto l’Eurovision 2021? Ucraina ed Italia. Sono innamorata del cantante italiano, non so come si chiama. Ah ecco Damiano, scusate. Sono innamorata, ma in modo platonico. Lui è così meraviglioso, in fondo vorrei sposarmi con lui. Però è troppo giovane, ha 6 anni meno di me”.

Lei è Sanja Vučić, cantante serba in corsa all’Eurovision così colpita da chiedere al cantate italiano una foto ricordo, sulla quale ha scritto scherzando: “Prossimo step” affiancato da un anello di fidanzamento: “Da quando ho visto il video di Zitti e Buoni mi sono innamorata di lui perché è cosi carismatico ed è un uomo davvero bello! Voglio dire, è platonica come cosa, ma sono single! Volevo davvero farmi una foto con lui perché è meraviglioso, ma ora smetto di parlarne!”