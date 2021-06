Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 i Maneskin hanno visto letteralmente esplodere la loro popolarità. Non solo in Italia, dove hanno conquistato l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Ora la band romana è conosciuta in tutta Europa e anche oltre. Con il brano “Zitti e buoni” hanno raggiunto l’apice del successo. Anche se la loro carriera, a ben vedere, era decollata già da un po’. Con il famoso Marlena “Torna a casa…” Damiano e i suoi si sono fatti spazio nel cuore della gente.

Oggi non hanno più bisogno di presentazioni. Grazie alla loro musica, certo, ma anche grazie a quello che è successo al termine dell’Eurovision con le assurde accuse, poi smentite e smontate, di uso di droga. In ogni caso, proprio all’apice della carriera, è appena avvenuto qualcosa che ha lasciato senza parole i numerosissimi fan. A darne l’annuncio è stata proprio la persona che ha contribuito in maniera determinante a far diventare i Maneskin quello che sono ora.

Con un inatteso post su Instagram nel pomeriggio di venerdì 4 giugno Marta Donà, la storica agente dei Maneskin ha annunciato l’addio alla band. Con una laurea in Scienze della Comunicazione e nipote di Claudia Mori, moglie di Adriano Celentano, Marta è una dei manager più conosciuti nel mondo della musica italiana. Tra i cantanti seguiti figurano Marco Mengoni, Fedez e Francesca Michielin. La notizia ha gettato nello sconcerto gli amanti del gruppo rock.





“Abbiamo trascorso 4 anni indimenticabili – le parole di Marta Donà – pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati. Io vi ho portato fino a qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi”. Un messaggio senza rancore, ma pieno di amarezza. Così come quelli che sono arrivati in risposta da parte dei tanti fan: “una notizia che non avrei mai voluto leggere 💔 mi piange il cuore… grazie Marta, davvero ♥️”.

Altri utenti fanno sentire la loro voce: “Noooooo ma come😢😢😢 grave errore”. E sono in tanti a pensare che i Maneskin non abbiano fatto bene a lasciare la loro storica agente. Damiano e soci, intanto, non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Sui loro profili social tutto tace. Non è chiaro il motivo di questa rottura, ma è certo che nessuno se lo aspettava.