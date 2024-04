Allarme tra i fan del famosissimo cantante, che è praticamente irriconoscibile. Durante il suo ultimo concerto è apparso in un modo alquanto preoccupante e subito dopo che il video è stato postato in rete, sono arrivati tantissimi commenti. A pubblicare il filmato della sua esibizione è stato proprio l’artista, che è stato immediatamente inondato da reazioni spiazzate.

Il cantante è sembrato veramente irriconoscibile al concerto e subito c’è stato un campanello di allarme sulla sua salute. La performance musicale non è stata negativa, infatti la sua voce è sempre straordinaria, ma come sottolineato dal sito Today, l’aspetto del giovane musicista è incredibile, infatti sembrerebbe essere ormai una persona trasandata.

Il cantante è apparso irriconoscibile al concerto: ansia per la sua salute

Il cantante ha ricevuto certamente tanti complimenti per l’esibizione, ma dopo che è stato definito irriconoscibile al concerto, sono stati scritti anche diversi post che gettano ombre sulla sua salute. Uno in particolare ha esclamato: “Spero che stia bene, sembra malato“. E ancora: “Non posso credere che sia più lui, è un involucro di chi era prima. Questo dovrebbe rattristarci tutti”.

A far allarmare tutti è stato Justin Bieber, grande musicista e attore che ha festeggiato 30 anni lo scorso primo marzo. Altri commenti degli utenti sono stati i seguenti: “Sembra un senzatetto“, “Ha davvero toccato il fondo, quando è venuta fuori la verità su Diddy e probabilmente emotivamente sta rivivendo il trauma”. In alcuni video dal passato si sarebbero scoperti dei fatti strani sulla fase molto giovanile del cantante, che avrebbe avuto grosse difficoltà.

Originario del Canada, Justin Bieber è stato in passato l’artista under 25 più ricco del mondo grazie al suo patrimonio da 250 milioni di dollari. Nel 2016 ha anche superato 10 miliardi di visualizzazioni su Vevo e 3 anni fa è stato il più ascoltato su Spotify. Ora la sua salute sta tenendo tutti col fiato sospeso, ma la speranza è che sia solo un momento no e che possa ristabilirsi il prima possibile.