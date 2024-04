Preoccupazione tra i fan di Ambra Angiolini, dopo il suo annuncio sulla salute. Attraverso un video l’attrice e conduttrice ha spiegato di non essere stata bene. Le sue parole hanno allarmato non poco i follower, che hanno subito reagito mostrandole enorme vicinanza ed affetto. In questo momento ovviamente ha tanta voglia di essere supportata da chi le vuole bene.

Ambra Angiolini ha deciso di pubblicare un video su Instagram, nel quale c’è stato l’annuncio preoccupante sulla sua salute. Ma anche osservandola attentamente, si è potuta scorgere tutta la sua sofferenza sul suo volto. Non è affatto un periodo facile nella sua vita, ma sta cercando di tenere duro per andare avanti nel miglior modo possibile. E ha svelato una cosa importante ai suoi seguaci.

Leggi anche: “È già finita?”. Ambra Angiolini, la notizia sul compagno è partita: “Di lui più nessuna traccia”





Ambra Angiolini, annuncio sulla sua salute: “Periodo strano”

Praticamente Ambra Angiolini ha dovuto fare i conti con qualche problematica fisica, anche se non è entrata nei dettagli. L’annuncio sulla sua salute ha però gettato tutti nel panico, anche perché ha utilizzato una parola particolare che non ha chiarito tutti i dubbi e anzi ha allarmato ancora di più, visto che lei non se l’è sentita di fornire tutte le informazioni private.

Ambra Angiolini ha esclamato: “Questo video è per scusarmi con gli spettatori di Argenta. Purtroppo è un periodo strano per la mia salute“. Ma non ci saranno strascichi per quanto riguarda la sua tournée, che andrà avanti regolarmente. Il sito Alfemminile.com ha comunque ricordato che circa un mese fa lei aveva annullato uno show per una lesione muscolare.

Immediato è arrivato il messaggio di affetto da parte di Lorella Cuccarini: “Forza Ambra! Un abbraccio forte”. E altri hanno augurato alla Angiolini di riprendersi completamente al più presto.