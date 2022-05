Loredana Bertè si è rotta una costola. Questo è il responso dei medici dopo un concerto a Bologna. Eppure la cantante è riuscita lo stesso a portare a casa il suo live, nonostante facesse quasi fatica a respirare. Una forza della natura, la Bertè, che racconta ai suoi fan cosa è successo quel maledetto 3 maggio. “Dopo il concerto di Bologna mi sono rotta una costola, non volevo farvi preoccupare o creare ulteriore spostamenti nelle date del tour, quindi ho fatto tutti i successivi concerti in programma fino adesso”.

”Soffrendo in silenzio ma felice di essere con voi”, ha scritto la cantante, sempre molto generosa quando si tratta di stare sul palco con il pubblico. Loredana Bertè (qui ricordiamo cosa è successo a Sanremo 2022) si è rotta una costola e non l’ha detto a nessuno quindi. È lei stessa a raccontare sui social: “In ospedale mi avevano dato minimo 20 giorni di riposo assoluto, cosa che non ho fatto, e quindi la costola non si è rimessa a posto, come ieri mi hanno spiegato alla visita di controllo.

Loredana Bertè: età, altezza e peso. La carriera, i drammi e la vita privata della cantante





Loredana Bertè si è rotta una costola, tour rimandato

Ormai il dolore è troppo forte, e mi hanno sconsigliato di continuare a sollecitare la costola per 2h di seguito per un intero concerto”. A questo punto però, arriva la decisione più difficile da prendere. Loredana Bertè si è rotta una costola e non può continuare il suo tour. Si tratterà di sospendere il tour e riprogrammare la data di Reggio Emilia per fine tour, a settembre 2022.

Come spiegato sul profilo della cantante, i biglietti resteranno sempre validi, in alternativa verrà garantito il rimborso. C’è però una piccola sorpresa: come precisato dalla stessa cantante, Loredana non mancherà l’invito di Gianna Nannini allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, dove il prossimo 28 maggio si esibirà con un brano: “Per fortuna lì dovrò fare solo una canzone non un intero concerto, per un solo brano ce la farò!”.

Nessuno sa con certezza come Loredana Bertè si è rotta una costola, fatto sta che la donna ha avuto un coraggio da leoni e una tempra d’acciaio per continuare a cantare ed esibirsi col il dolore lancinante di una costola rotta. Solo chi ha provato questo infortunio sa di che parliamo.

“Perché non ho mai avuto figli”. Loredana Bertè, la confessione choc sul suo passato