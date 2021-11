“Perché non ho mai avuto figli”. Loredana Bertè, la confessione choc sul suo passato

Loredana Bertè, il più grande rimpianto della cantante. Una carriera che non arresta la sua corsa e che permette al nome di Loredana Bertè di rientrare ancora una volta nella top ten dei brani più ascoltati di sempre. Con il nuovo disco, Manifesto, Loredana festeggia il suo ennesimo grande successo. Ma la cantante, di recente, ha rivelato qualcosa sulla sua vita privata, soprattutto sul matrimonio con Bjorn Borg e il desiderio di maternità.

Un amore decisamente turbolento quello con il tennista svedese Bjorn Borg, che la cantante ha sposato nel lontano 1989. Quella, per Loredana, non è stata la prima volta in abito da sposa, infatti solo qualche anno prima, nel 1983, aveva proferito il fatidico ‘si’ con Roberto Berger, figlio dell’imprenditore miliardario del caffè Hag.

Pochi anni per poi perdere letteralmente la testa per Borg e sposarlo. Una decisione non facile, dettata dal cuore, che ha catapultato l’artista in una relazione non sempre molto facile da gestire. Eppure con Borg sarebbe potuta esistere la possibilità di mettere al mondo un figlio? Purtroppo quel sogno per la cantante non si è mai potuto realizzare, e per un motivo ben preciso.





“Ho capito che la mia unica rivale era la coca e che non potevo vincere, perché lui l’amava più che me. E allora ho buttato fuori tutti e due, lui e la coca. Via, aria: l’ho cacciato di casa e gli ho tirato dietro le valigie”, ha raccontato Loredana ricordando quel 5 marzo del 1992. Purtroppo il loro matrimonio ha dovuto fare i conti con la dipendenza.

E non solo. Essere diventata moglie dello sportivo comportava anche andare incontro a un rimpianto, quello di non mettere al mondo un figlio con lui. Infatti pare che Borg le impedì di avere figli perché ne avrebbe voluti di sangue “completamente svedese”. Un sogno nel cassetto che per Loredana è rimasto sempre nascosto anche dentro il suo cuore.