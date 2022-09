Brutte notizie per Loredana Bertè, che ha dovuto fare i conti con un malore improvviso. Le sue condizioni di salute non sono buone e per questa ragione è stata costretta ad annullare un suo concerto, previsto per la serata del 16 settembre. Un imprevisto che ovviamente non poteva certamente aspettarsi, ma sta di fatto che i suoi fan sono preoccupati per il suo stato fisico e sperano che possano esserci miglioramenti nelle prossime ore. A riferire tutto è stata sui social la stessa cantante.

Loredana Bertè avrebbe dovuto esibirsi nella città di Lanciano, ma il pubblico non ha potuto apprezzare le sue doti canore per un malore che ha avuto nelle ore precedenti la manifestazione musicale. Le sue condizioni di salute non sono per niente perfette ed è stata visitata da un medico, il quale ha fornito un’ipotesi su ciò che potrebbe aver avuto l’artista. Ma sta di fatto che non ha avuto la possibilità di presentarsi al suo concerto, generando ance delusione nei fan che la attendevano da tanto.





Loredana Bertè, malore per la cantante: le sue condizioni di salute

Per Loredana Bertè questo malore è arrivato come un fulmine a ciel sereno e l’ha rattristata non poco, non a caso nel suo post ha nominati questi ultimi due anni difficili tra pandemia da coronavirus e condizioni di salute personali non straordinarie. Il concerto è stato annullato e non potrà essere recuperato, come spiegato dal presidente del comitato Feste di settembre di Lanciano: “Con enorme dispiacere annulliamo il concerto di chiusura delle Feste di settembre. Siamo con le mani legate, non possiamo recuperarlo”.

Questo il post di Loredana Bertè, dove ha spiegato l’origine del suo malessere: “Cari tutti, mi trovo in hotel vicino a Lanciano da 2 giorni e volevo concludere in bellezza il mio Manifesto Summer Tour. Purtroppo però la ripresa dei live è stata emozionante e bellissima, ma non priva di salite. Dal 2020 è stato tutto come un percorso ad ostacoli. Ieri, subito dopo cena, ho iniziato a stare male forse per qualcosa che ho mangiato. Febbre e vomito, ma niente Covid (fatto 3 tamponi: tutti negativi)”, ha esordito.

Infine, Loredana Bertè ha esclamato: “Il medico che mi ha visitata in hotel parla di possibile virus gastrointestinale. Sono davvero spossata. Purtroppo niente concerto: devo stare a riposo. Ringrazio tutti i tantissimi fan che sono venuti ai miei concerti e anche chi, purtroppo, non potrà vedermi. Ora devo pensare come riuscire a rientrare a Milano…Con amore Lola”.

