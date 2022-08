“Che branco di burini”. Loredana Bertè, quel particolare dei bagagli non passa inosservato: VIDEO

Loredana Bertè, il video corre veloce sul web. Iconica voce femminile della musica italiana, ma anche anima ribelle e forte tanto quanto la sua voce, Loredana Bertè ‘sbarca’ su Tik Tok conquistando il cuore di tutti. Non perde dunque tempo a immortalarsi in momenti esilaranti che confermano la sua personalità spiccata che lascia sempre un segno.

Loredana Bertè, il video virale. La cantante si rende protagonista indiscussa anche della ‘scena’ social oltre che di quella musicale. Forte, decisa ma anche autoironica, Loredana Bertè nella gag regala a tutti un momento unico dalla stanza dell’albergo. E insieme a lei anche l’assistente che bonariamente la ‘prende in giro’.





Loredana Bertè, il video virale corre veloce tra i fan. E sono risate e like

Un video su Tik Tok mostra Loredana Bertè in albergo durante il tour. L’assistente spiega dunque che la cantante ha una strana fissazione di portare con sé cuscini e coperte direttamente da casa. Il motivo? Pare che Loredana senza i suoi cuscini e coperte non riesca a prendere sonno facilmente. (Loredana Bertè in ospedale: è lei stessa a dirlo).

Un video e un simpatico siparietto che dall’albergo vola dritto sulla piattaforma conquistando il sorriso di tutti e soprattutto oltre i 300mila views: “Tutti devono vedere la torre di Babele con cui viaggiamo. Neanche Moira Orfei viaggia con così tanti bagagli”, aggiunge l’assistente.

“Sembriamo un branco di burini in vacanza, di quelli col tetto dell’auto pieno di robaccia”, replica Loredana Bertè nella clip, “ma io senza i miei cuscini e il mio piumino non so dormire”, specifica autoironica.

