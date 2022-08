Cesare Cremonini, la sorpresa alle nozze del suo migliore amico. Festeggiamenti in nome dell’amore in casa ex Lunapop. Il cantante italiano non poteva mancare nel giorno più importante di Ballo, sempre fianco a fianco anche al di là della musica. A legarli il forte rapporto di amicizia. Le foto del momento unico.

Cesare Cremonini suona al matrimonio di Ballo. Un momento speciale, reso ancora più magico quando il cantante ha ben pensato di suonare in onore degli sposi. Con un post, il cantante e l’amico Ballo si mostrano sorridenti in uno scatto significativo.





Cesare Cremonini suona al matrimonio di Ballo. Momento indimenticabile

“È iniziata la tre giorni da testimone e protettore ideale del matrimonio legittimo (e approvato da tutte le leggi dell’amore) di Ballo”. Cesare Cremonini tagga il migliore amico nella foto scattata al Lago di Garda e i due ricevono il pieno di like nel giro di poco. (Cesare Cremonini, i fattacci finiscono online).

Eppure qualcuno nota un dettaglio su cui ironizzare insieme: “Però uno che canza 50 special e poi gira in Lambretta anche nooooo”, in riferimento alla hit di successo della band bolognese. Poi tante le storie su Instagram condivise per i fan.

Cesare Cremonini sale sul palco e si esibisce davanti a tutti, rendendo il momento dei festeggiamenti per gli sposi davvero indimenticabile. Cascate di cuori e calici alti in sala per omaggiare la promessa d’amore eterno di Ballo. E i fan non potevano che aggiungersi alla gioia del momento anche se solo virtualmente.

