“Roba di corna”. Cesare Cremonini, i fattacci finiscono tutti online. E a parlare è proprio lei

Cesare Cremonini e Martina Maggiore, spuntano le corna. La settimana scorsa i due si sono ufficialmente lasciato e la notizia ha sorpreso tutti, tant’è vero che molti credevano si trattasse di una fake news. La notizia si diffondeva a macchia d’olio mentre i fan di entrambi avevano fatto notare che i due non si seguivano più sui social: indizio che ha confermato i rumor. Il motivo dell’addio è stato dato da Dagospia ma nelle ultime ore è spuntato un indizio social che potrebbe aver finalmente fornito la chiave della rottura.

Dagospia aveva spiegato che la relazione tra i due avrebbe vissuto un periodo di difficoltà a inizio mese fino ad arrivare all’addio definitivo la settimana scorsa quando il 42enne e la compagna si sarebbero lasciati una volta per tutte. Nonostante la triste parentesi amorosa, Cesare Cremonini in questi giorni sta riempiendo gli stadi con il suo tour 2022. Dopo le tappe Padova, Torino e Milano si prepara per conquistare Firenze, Bari, Roma e Imola.





Cesare Cremonini e Martina Maggiore, la verità sulla rottura: “Spuntano le corna”

Dopo i titoli di coda arriva la foto che la 25enne originaria di Rimini ha condiviso su Instagram. Dopo tre anni di relazione, e dopo aver sempre mantenuto il loro rapporto lontano dalle luci dal gossip, adesso Cesare Cremonini e Martina Maggiore riempiono le pagine delle riviste. The Pipol Gossip ha rivelato che lei ha portato via le sue cose dalla villa dell’ex frontman dei Lunapop. Ma la vera notizia non è questa.

Nelle ultime ore Martina ha pubblicato su Instagram una Story dove ha parlato di corna. Ha condiviso l’immagine di un paio di corna e una frase relativa indirizzata ai tradimenti: “Le corna sono come le scarpe: tutti nella vita ne abbiamo almeno un paio”. I follower hanno immediatamente ricondiviso lo scatto ponendosi le giuste domande.

Martina non ha replicato, idem il cantante bolognese. Questo silenzio però non stupisce dato che il musicista è da sempre molto riservato e difficilmente commenterebbe i pettegolezzi e le voci relativi alla sua vita sentimentale su cui ci sono scarsissime notizie. Questione chiusa? Sicuramente arriveranno altri indizi via social.

