Cesare Cremonini si è lasciato? Il punto di domanda è d’obbligo ma sembra che questa sia quasi una notizia certa, a leggere dalle riviste satinate. Per il cantante, la compagna Martina Maggiore sarebbe soltanto un lontano ricordo. Ma chi dice che i due sono in crisi nera? A rivelarlo è il settimanale OGGI in edicola il 2 giugno 2022. Nel pezzo si racconta di cosa stia capitando tra il cantante 42enne e la sua (più) giovane compagna. La differenza d’età tra i due infatti è di 17 anni, fanno presente.

Secondo la rivista di gossip, i due si sarebbero detti addio, almeno per ora. Cesare Cremonini si è lasciato? Non è chiaro, ma le voci sulla fine della loro relazione si susseguono sempre più e si starebbero diffondendo in tutta Bologna. Per qualcuno naturalmente potrebbe trattarsi semplicemente di una crisi passeggera. Secondo Oggi alla base di tutto ci sarebbe un grosso litigio. Ora naturalmente bisognerà capire se la crisi sarà una situazione passeggera o se invece segnerà la fine del loro rapporto.

Cesare Cremonini: età, altezza, peso, moglie, ex fidanzata famosa, figli, malattia





Cesare Cremonini si è lasciato? Aria di crisi tra lui e Martina

Per il momento c’è il no-comment più assoluto da entrambe le parti. Un modus operandi perfettamente in linea con quello che sono i due nella vita privata: discreti e lontani dalle luci dei riflettori. Cesare Cremonini si è lasciato? Se mettiamo da una parte i rumors di OGGI, l’unica altra cosa che potrebbe far pensare ad una effettiva crisi tra Cesare e Martina è la descrizione di una foto che la 25enne ha postato proprio ieri, 1 giugno 2022, sul suo profilo Instagram.

“Tutto passa abbi fede, i momenti difficili arrivano per renderci più forti in futuro e ci aiutano a maturare”, questo ha scritto la ragazza sotto uno scatto che la vede sorridere a 32 denti. Una frase che in effetti, alla luce dell’articolo di OGGI farebbe pensare a qualcosa di serio tra i due. Cesare Cremonini si è lasciato, quindi?

Solo il giorno prima, sempre Martina Maggiore ha scritto sempre Instagram, sfogandosi a proposito di “momenti no”, e di cose che si interrompono sul più bello. I due stanno insieme dal 2019. Lei 25 anni originaria di Rimini ma che studia a Bologna, lui 42. Le cose sono decollate col lockdown ma ora sembra che la crisi sia alle porte.

“Schizofrenia”. Cesare Cremonini e la malattia contro la quale ha combattuto per anni: è lui a rivelarlo