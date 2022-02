Cesare Cremonini è uno dei cantautori italiani oggi più conosciuti ed apprezzati del panorama della musica italiana e ha raggiunto il successo come frontman dei Lunapop, famosa band degli anni Novanta. Padre dietologo e madre professoressa di lettere, l’artista ha iniziato a prendere lezioni di piano a sei anni e già a 15 anni scriveva canzoni.

Un aneddoto raccontato dallo stesso Cesare Cremonini, che ancora oggi custodisce gelosamente quel quaderno con i testi che scriveva da adolescente e sul quale c’è anche il primo singolo ”Vorrei”, scritto durante un’estate trascorsa con i genitori in Puglia, dedicata alla sua fidanzata dell’epoca, Simona, e composta musicalmente nella sua testa perché non aveva un pianoforte a portata di mano.



Cesare Cremonini: anni, altezza, peso, fidanzata, la ex famosa, malattia

Il 27 maggio del 1999 esce in radio il singolo di debutto dei Lunapop, 50 Special, con il quale il gruppo raggiunge il successo: disco di platino e più di 100.000 copie vendute in soli tre mesi. Dopo il grande successo, nel 2002 Cesare Cremonini annuncia lo scioglimento della band e inizia la sua carriera da solista – il primo album è Bagus – che lo porta in giro per l’Italia e lo consacra nella cerchia dei grandi cantanti italiani.





Per quanto riguarda gli altri flirt del cantante non si hanno moltissime informazioni, anche perché Cesare Cremonini è sempre stato molto riservato. Le uniche relazioni ufficiali sono quelle con la collega Malika Ayane e quella con l’attuale fidanzata Martina Margaret Maggiore, riminese di nascita ma bolognese d’adozione e che ha lavorato per qualche tempo come bagnina all’Aquafan di Riccione.

Due anni fa il cantante ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha racconta di aver superato un periodo difficilissimo della sua vita, quando gli è stata diagnosticata la schizofrenia, una psicosi che distorce il contatto con la realtà.

“La sensazione fisica di avere dentro di me una figura a me estranea. Quasi ogni giorno, sempre più spesso, sentivo un mostro premere contro il petto, salire alla gola. Mi pareva quasi di vederlo. E lo psichiatra me lo fece vedere. L’immagine si trova anche su Internet. ‘È questo?’, chiese. Era quello”. Poi ha raccontato di aver superato quel momento buio grazie alle camminate.

“Quando sento il mostro borbottare, mi rimetto in cammino. Su una collina, in montagna. Sono tornato dallo psichiatra alla fine del primo tour negli stadi. Mi ha chiesto se vedevo ancora i mostri. Gli ho risposto di no, ma che ogni tanto li sento chiacchierare. E lui: “Let them talk”. Cesare Cremonini è nato il 27 marzo 1980 a Bologna, è alto 183 centimetri e pesa 76 chilogrammi.