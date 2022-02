Ci hanno fatto caso in tantissimi, parliamo dell’esibizione di Cesare Cremonini sul palco di Sanremo 2022. Il cantante bolognese fatto un vero e proprio concerto per il pubblico italiano, ripercorrendo molte delle hit che l’hanno reso celebre. Ma c’è stato un piccolo intoppo, proprio durante il suo live. Come dicevamo, molti spettatori hanno notato un qualcosa di davvero curioso: un gesto anomalo della telecamera. Naturalmente tantissimi si sono poi rivoltati sui social cercando di capire cosa fosse successo.

Ma andiamo con ordine. Cremonini sul palco ha riproposto buona parte del suo repertorio ‘storico’, facendo cantare tutto il pubblico presente in sala e raccogliendo una standing ovation meritata. Poi, su richiesta del padrone di casa, Cesare e la band hanno suonato anche 50 Special, il brano che lo ha reso immortale grazie anche ai Lunapop. Ma è qui, mentre Cesare Cremonini si stava esibendo, che sul palco c’è una rovinosa caduta. Dobbiamo dirlo: Cremonini non c’entra nulla.

A volare per terra è stato uno dei cameraman dell’Ariston, il quale, mentre si stava muovendo con una telecamera mobile per riprendere da vicino Cesare Cremonini, ha perso l’equilibrio, inciampando per poi finire a pancia all’aria. Epica la non-reazione dell’artista bolognese che non si accorge praticamente di nulla (per onor di cronaca dobbiamo dire che aveva lo sguardo altrove).





Riguardo il cameraman non sappiamo nulla: non sono state fornite generalità e soprattutto non è chiaro se l’uomo si sia fatto male o si sia ripreso poco dopo. Tra l’altro la vicenda non è stata sottolineata da Amadeus, quindi è probabile che il cameraman che stava riprendendo Cesare Cremonini se la sia cavata senza riscontrare significativi problemi di salute. Sui social invece migliaia di utenti hanno chiesto al profilo ufficiale di Sanremo come stesse il cameraman, ma per ora nessuno sa nulla.

STO MALISSIMO IL CAMERAMAN È CASCATO PER TERRA HAHAHAHAHHAHAHAHAHAHA #Sanremo2022 pic.twitter.com/Dh0ei4hSjq February 3, 2022

c'è chi prende i punti al fantasanremo e poi c'è il cameraman che prende quelli di suturapic.twitter.com/lqDuP3cJTW February 3, 2022

Ma non è finita qua, perché poco dopo il mini concerto di Cesare Cremonini, a rischiare di finire a terra è stato Amadeus che impegnato in uno sketch con Drusilla Foer è inciampato con in mano in una tazzina nei pressi dell’orchestra, finendo quasi per investire la musicista che suona le tastiere. Per fortuna la tazzina era vuota e soprattutto il conduttore si è fermato in tempo. Ragazzi che serata!