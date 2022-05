Lutto nel mondo della musica. È morto Howie Pyro, il bassista che ha co-fondato il famoso gruppo punk newyorkese “D Generation”. L’uomo se n’è andato mercoledì (4 maggio) a 61 anni. A riferirlo è la rivista Rolling Stones che ha anche fatto presente che Pyro, il cui vero nome era Howard Kusten, è morto di polmonite correlata al COVID-19. Pyro era stato ricoverato in un ospedale di Los Angeles per riprendersi da un trapianto di fegato dopo aver combattuto contro una malattia del fegato.

Prima del suo periodo nella “D Generation”, Howie Pyro ha suonato nelle band The Blessed e Freaks. Successivamente, ha registrato con il cantante dei Ramones Joey Ramone , tra gli altri. Si è unito all’omonimo gruppo metal del cantante dei Misfits Glenn Danzig , Danzig, per un periodo all’inizio degli anni 2000. Nella panoramica, Malin ha ricordato di aver formato il gruppo con Pyro dalle ceneri della prima scena punk rock nel 1991.





“Volevamo creare una band che sarebbe stata la band che abbiamo sempre sognato di voler andare a vedere, una band che davvero non esisteva più”, ha ricordato il cantante della D Generation. “Siamo usciti dall’hardcore, quindi abbiamo pensato che avremmo potuto affrontarlo”.

Malin e Howie Pyro hanno guidato la prima uscita della D Generation fino al 1999. Si sono riformati nel 2011 con la formazione classica di Richard Bacchus, Danny Sage e Michael Wildwood, ma sono stati inattivi per diversi anni. Con Ramone, Pyro ha contribuito a Christmas Spirit… In My House del 2002 . Con Splinter Test, ha suonato su Electric Newspaper: Issue Four del 1997.

Joe Strummer, Howie Pyro and Joey Ramone , Avenue A & 7th Street, NYC pic.twitter.com/jjfokUS4tN — Strummer (@Strumme05551372) March 23, 2021

Insieme a Jerry Only dei Misfits , secondo quanto riferito era presente la notte in cui il bassista dei Sex Pistols Sid Vicious morì nel 1979. Pyro è stato anche un prolifico DJ da party e un appassionato di cinema per tutta la vita, secondo Rolling Stone. È nato il 28 giugno 1960 nel Queens, New York City, adottando il nome d’arte Howie Pyro all’età di 15 anni, più o meno nello stesso periodo si è trasferito nell’allora epicentro del punk di New York del Lower East Side.

