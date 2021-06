Momento indimenticabile per Gigi D’Alessio e la sua famiglia. Quella del 21 giugno è già una data molto importante per l’artista napoletano, infatti coincide con il suo onomastico. Da ogni parte d’Italia fan e personaggi famosi gli hanno fatto gli auguri per questa ricorrenza, ma stavolta si è aggiunto un altro avvenimento speciale, che lo ha mandato letteralmente al settimo cielo. Tutto merito di una persona che non smette mai di amare alla follia e con il quale si è immortalato insieme.

Stiamo parlando del figlio Luca D’Alessio, che ha reso ancora una volta orgoglioso il suo papà per il raggiungimento di un obiettivo decisamente molto importante e atteso da tutti i ragazzi. Subito dopo il suo post, pubblicato sul social network Instagram, i follower del cantante campano si sono riversati sul suo profilo facendo gli auguri innanzitutto al musicista ma anche a Luca. Quest’ultimo non ha potuto fare altro che rimanere soddisfatto del gesto del genitore e dell’affetto di tutti.

Gigi D’Alessio ha un matrimonio alle spalle con Carmela Barbato e da lei ha avuto i figli Claudio, Ilaria e appunto Luca, nato nel 2003. Poi ha concepito anche un altro figlio con Anna Tatangelo, che si chiama Andrea. Tornando appunto a Luca, il 21 giugno gli ha dato un regalo immenso perché ha finalmente svolto con successo gli esami di Stato. Si è sottoposto agli orali della maturità e ha poi festeggiato questo traguardo con una bella foto, mentre bacia sulla guancia il grande cantante.





Questo quanto scritto da Gigi D’Alessio sul famoso social network: “Grazie mille per gli auguri che mi state facendo, il regalo più bello me l’ha fatto mio figlio Luca, che oggi ha superato l’esame di maturità! Ti amo, papà”. E i fan sono esplosi di gioia: “Auguri grande Gigi”, “Che teneri che siete”, “Doppi auguri maestro”, “Auguri di buon onomastico idolo e tanti auguri a Luca per questo bel traguardo raggiunto”, “Auguri di vero cuore”, “Tanti auguri per il tuo onomastico e auguri anche a tuo figlio Luca”.

Intanto, nei giorni scorsi si è saputo che la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio si chiama Denise Esposito, ha 28 anni – 26 in meno del cantante – e nonostante i due cerchino di vivere la loro relazione nella più assoluta privacy, alcuni fan li hanno beccati insieme, mano nella mano, e hanno pubblicato il video dell’incontro su TikTok. Secondo i beninformati i due si sarebbero conosciuti lo scorso anno a Capri.