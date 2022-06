Gigi D’Alessio concerto, una vera serata evento per celebrare i 30 anni di carriera del cantautore napoletano. Piazza del Plebiscito a Napoli era strapiena di persone, mentre sul palco si sono alternati tantissimi amici del mondo della musica e della televisione.

Da Amadeus ad Alessandra Amoroso passando per Fiorello, Eros Ramazzotti, Vincenzo Salemme, Stefano De Martino, Clementino e tantissimi altri. Tutti a festeggiare Gigi D’Alessio al concerto andato in onda in diretta su Rai1. Tra gli ospiti anche il figlio, LDA, arrivato al Serale di Amici di Maria De Filippi.





Gigi D’Alessio concerto: “È in prima fila”

Il figlio di Gigi D’Alessio era attesissimo sul palco del concerto e insieme hanno cantato “Quello che fa male” e dato vita a uno dei momenti più emozionanti. “Io ci ho messo 30 anni per arrivare qua – ha detto Gigi D’Alessio a LDA – Sono contento, ti auguro tutto quello che si può augurare a un figlio. Non crescere più in altezza però”.

“In realtà poi ci ho pensato e ho concluso che vorrei essere per tutta la vita il figlio di Gigi D’Alessio”, ha risposto lui per dare poi spazio sul palco a Mara Venier, che ha raccontato il rapporto tra i due. Da brividi anche il momento di Alessandro Siani, che ha parlato con l’artista anche di un campione indimenticabile come Maradona.

A quel punto Gigi D’Alessio non ha potuto non chiamare in causa un volto più che noto dai tifosi napoletani: Lorenzo Insigne, l’ormai ex capitano del Napoli (dopo 10 anni lascerà gli azzurri per trasferirsi a Toronto, in Canada). E quando il padrone di casa ha sottolineato la presenza di Insigne in prima fila, invitando il pubblico napoletano a dedicargli un applauso è scattata un’ovazione. Il calciatore si è alzata e dedicato un applauso alla platea.

