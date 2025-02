Il 4 aprile del 2020 Gaia Gozzi ha vinto l’edizione numero venti di ‘Amici’ di Maria De Filippi. La prima dopo 19 anni che si è chiusa senza abbracci della vincitrice, con l’altro finalista, il ballerino Javier, con la conduttrice ma senza pubblico a causa emergenza sanitaria da coronavirus. La cantautrice italo brasiliana si era già distinta nel 2016 partecipando al talent “X Factor” nella squadra capitanata da Fedez classificandosi al secondo posto e dopo quattro anni è riuscita a centrare la vittoria col talent di Canale 5.

“Grazie a tutti voi perché mi avete dato la possibilità di riprovarci”, aveva detto Gaia al momento della premiazione ad Amici. Prima dell’esperienza a X-Factor, Gaia Gozzi ha vissuto negli Stati Uniti per coltivare la sua passione per la musica e appena rientrata in Italia ha deciso di fare i provini per entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Gaia ha raggiunto il grande successo con Chega, il singolo in lingua portoghese, pubblicato il 16 marzo 2020 dall’album Genesi, realizzato con musiche di Simon Says e testi di Gaia e Simone Privitera.





Dopo la vittoria ad Amici e il successo nazionale, nel 2021 Gaia debutta al Festival di Sanremo. La giovane cantante, che è riuscita ad aggiudicarsi la certificazione disco d’oro, oltre che per l’album Genesi (e della ristampa Nuova genesi), anche per i singoli Chega e Coco Chanel, partecipa al festival della canzone italiana con il brano “Cuore amaro”.

“Per la prima volta non parlo d’amore, ma una canzone che parla di me stessa, della mia storia. Il cuore amaro è il mio, racconta un po’ la mia testardaggine nel non mollare, in maniera sincera. – ha raccontato Gaia ai microfoni Rai – È una canzone anche che a livello di arrangiamento, di mood e di produzione racconta la mia storia e ti porta un po’ nel Sud America però in maniera fresca, in maniera odierna… nel mio modo di fare musica”.

